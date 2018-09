La Seap Aragona è stata ufficialmente presentata ai tifosi e alla città

E’ stata presentata ieri sera ad Aragona, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo, la squadra della Seap Pallavolo Aragona per la nuova avventura nel campionato di serie B2.

Davanti ai tantissimi tifosi, sul palco allestito in Piazza Umberto I°, hanno sfilato lo staff tecnico composto dal primo allenatore Francesco Eliseo e dal suo vice Dino Arnone e le giocatrici: Cristiana Messina, Martina Marangon, Martina Baruffi, Maria Valente, Ambra Composto, Camilla Macedo, Antonina Sicorello, Francesca Cusumano, Carolina Falcucci, Ilenia Cammisa, Valentina Biccheri, Sara Gabriele e Jacqueline Do Nascimento.

Sul palco anche Vincenzo Mistretta, storico collaboratore della Pallavolo Aragona, il Team Manager Massimiliano Cinà, il medico sociale Nino Cinà ed il presidente Nino Di Giacomo che ha ringraziato tutti gli sponsor che sostengono il progetto della Pallavolo Aragona ed ha annunciato gli obiettivi della stagione: vittoria del campionato e conquista della Coppa Italia di categoria. Mister Francesco Eliseo e il capitano Francesca Cusumano hanno promesso il massimo impegno per ottenere il salto di categoria e portare a casa anche il trofeo tricolore.

Com. Stam.