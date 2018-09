GOLF Eurotour: Fitzpatrick prova a concedere il bis, sale ancora Bertasio (10°)

L’inglese ha due colpi di vantaggio sul francese Mike Lorenzo-Vera. In retrovia E. Molinari Nino Bertasio, decimo con 202 (70 67 65, -8), ha recuperato altre 15 posizioni nell’Omega European Masters (European Tour) che si sta svolgendo sul percorso del Crans-sur-Sierre GC (par 70), a Crans Montana in Svizzera, dove Edoardo Molinari è 56° con 211 (70 68 73, +1).

Ha decisamente attaccato l’inglese Matthew Fitzpatrick, campione in carica, che con un 63 (-7), miglior punteggio di giornata, e lo score di 196 (69 64 63, -14) si è messo in condizione di portare a cinque i suoi titoli nel circuito. Per raggiungere l’obiettivo dovrà gestire i due colpi di vantaggio che ha sul francese Mike Lorenzo-Vera, secondo con 198 (-12), e i quattro sul danese Lucas Bjerregaard, sul sudafricano Haydn Porteous, sullo statunitense Doug Ghim, sull’inglese Daniel Brooks e sul cinese Ashun Wu (200, -10). A cinque lunghezze, ottavi con 201 (-9), il sudafricano Thomas Aiken e il malese Gavin Green, l’altro autore di un 63.

Matthew Fitzpatrick, 24enne di Sheffield che ha ottenuto l’ultimo successo proprio in questo evento, ha fatto percorso netto con un eagle e cinque birdie. Nino Bertasio ha realizzato un bel 65 (-5) con sei birdie e un bogey ed Edoardo Molinari ha segnato tre birdie e tre doppi bogey per il 73 (+3). Non hanno superato il taglio, caduto a 139 (-1), Andrea Pavan, 80° con 141 (70 71, +1), Matteo Manassero, 98° con 143 (71 72, +3), Renato Paratore, 105° con 144 (74 70, +4) e Lorenzo Gagli, 115° con 145 (72 73, +5). ll montepremi è di 2.500.000 euro.

Il torneo su Sky – L’Omega European Masters viene teletrasmesso in diretta da Sky sul canale Sky Sport Golf HD. Quarta giornata: domenica 9 settembre, dalle ore 12 alle ore 17.

