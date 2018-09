Federciclismo e Fiere di Parma ancora insieme con “turismo By Bike”

Dopo la presenza della Federciclismo nel format T&O Turismo e Outdoor di febbraio ideato da Fiere di Parma, è la volta del Salone del Camper (8-16 settembre).

Dopo essersi inserita nel nuovo contesto Bike T&O Turismo e Outdoor creato da Fiere di Parma, dove il turismo e l’outdoor sono diventati occasioni di viaggio, di conoscenza sul e attraverso il territorio, di bike test come forte richiamo la Federciclismo continua la sua partnership a fianco di Fiere di Parma.

Succede a partire da sabato 8 fino a domenica 16 settembre date in cui i padiglioni di Fiere di Parma ospiteranno il Salone del Camper (https://www.salonedelcamper.it/).

Nell’innovativa ed esperenziale area “Percorsi e Mete” al padiglione 2, la Federazione Ciclistica Italiana è presente con un suo Stand. In quest’area, dedicata al turismo, è possibile conoscere anche il concept della Federciclismo “Turismo By Bike” in tutte le sue declinazioni dove, naturalmente, è il turismo outdoor, sempre più come nuova frontiera, la vera essenza.

E’ possibile infatti conoscere tutte le iniziative dei partners della Federciclismo legate al turismo in bici e, grazie alla presenza di Guide esperte, formate e riconosciute dalla FCI (https://www.federciclismo.it/it/section/guide-ciclo-turistiche-sportive/225172b7-7f93-4e4c-96bf-23f986c6996b/ ) , conoscere anche tutte le modalità dei corsi di formazione per poter diventare una “guida turistica by bike”.

Non solo. Attraverso incontri all’interno dello Stand della FCI, il “Turismo By Bike” si avvicinerà sempre di più al suo appassionato ma anche a chi, per la prima volta, desidera utilizzare il mezzo Bici per scoprire il territorio e cimentarsi in una nuova, salutare e indimenticabile avventura a due ruote!

Mentre nell’area “Tenda & Tende” (pad. 2) oltre a potersi misurare nel meraviglioso gioco del golf; vivere le nuove frontiere del turismo con la casa sull’albero per un’immersione nella natura, è possibile testare una bici su di una pista bike/trail in terra.

