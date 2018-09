Campionati Italiani Giovanili in doppio, altra splendida giornata di vela

Loano, 7 settembre 2018 – Un’altra splendida giornata di sole e brezza termica a Loano per il terzo giorno dei Campionati Italiani giovanili in doppio, che domani incoroneranno i giovani Campioni Italiani delle classi 420, L’Équipe Evolution, L’Équipe under 12, 29er, RS Feva, Hobie 16, Dragoon, 555 Fiv, e RS Feva under 12.

Alla partenza intorno alle 11,30 il vento era sui 6 nodi per poi aumentare fino a punte di 10 nel pomeriggio, al termine delle regate, che oggi sono state tre per ogni classe, facendo entrare così lo scarto per tutti.

420

Tre prove per la classe 420 due delle quali vinte dal team composto da Alessandro e Federico Caldari (CV Ravennate) che diventano così leader provvisori della classifica, in seconda posizione troviamo Giorgia Sinigoi – Sara Zuppin (YC Cupa) con un terzo, un quarto ed un primo posto, terzi Federico Andrei – Enrico Dho (CV Antignano) con 6, 1 e 8.

29er

Tre prove anche per i 29er, Giovanni Boletti – Nicola Torchio (SC Garda Salò) passano in prima posizione con un terzo, un primo ed un secondo posto, seconde sono Gaia Falco – Roberta Rosolino (CRV Italia) con 6, 2, 7 e terzi si confermano Fabio Larcher – Diego Larcher (SC Garda Salò).

RS Feva

Dopo le tre prove odierne Riccardo Giovanni Andreoli – Lorenzo Rossi (CV Gargnano) sono ancora primi con due primi ed un settimo posto di giornata, dietro di loro ancora Giacomo Gatta – Maxime Winand Argazzi (CN del Savio) come ieri, con 5, 8, 3, e terzi Mattia Tognocchi – Niccolò Galimberti (CN Marina di Carrara) con un tredicesimo che scartano e due secondi posti.

RS Feva Under 12

Tra i minori di 12 anni della classe RS Feva, Annalisa Vicentini – Emilia Salvatore (CV Gargnano) passano in prima posizione dalla seconda di ieri con un primo, un terzo ed un secondo posto, il duo Francesco Arosio – Giovanni Arosio (CV Gargnano) passa in seconda con un quarto, un secondo ed un primo posto e Paolo Rapuzzi – Giancarlo Folonari (CV Gargnano) si confermano al terzo con 3, 1, 5.

Hobie 16 SPI

Nei catamarani Hobie 16, troviamo in testa Carlo Centrone – Diana Passoni (CV 3V), che saltano avanti di una posizione grazie ad un terzo, un primo ed un quarto posto, secondi i primi di ieri, Nicola Abimbola – Chiara Baccara (Windsurfing Club Cagliari), che scivolano indietro di un posto con un primo e due quinti posti odierni, in terza posizione Luca Di Nisio – Bianca Appignani (Svagamente) con 2, 7, 1.

Dragoon

Anche nella classe Dragoon i secondi di ieri passano in testa oggi, Eleonora Tabussi – Leonardo Matrazzo (LNI Ostia) conquistato la leadership con due primi ed un quinto posto, e Gianmaria Tuma – Riccardo D’Amico (CV Ventotene) da primi passano a secondi con 7, 4, 3, Claudia Proli – Giorgia Imperiale (Assonautica Provinciale Viterbo) salgono in terza posizione con i parziali 4, 2, 2.

555 FIV

Nella classe con equipaggio più numeroso, troviamo confermati i primi tre di ieri: Marco Esposito – Francesco Esposito – Alessandro Ricottini – Lorenzo Grimaldi (LNI Ostia), restano in testa con tre primi posti, Vittoria Vecchioni – Lorenzo Cretella – Elena Di Gravio – Sara Catalini – Bernardo Petochi – Clementina Pantaleoni (YC Punta Ala) sono secondi con tre secondi posti, e Luca Giordanelli – Margareth Baveloni – Carmine Sansone – Marco Cirillini (CV Arenzano) sono terzo con due terzi posti ed un quinto che scartano.

L’Equipe Evolution

Giacomo Cucco – Francesco Gandolfo (CN Loano) salgono di una posizione e sono in testa alla classifica della classe L’Equipe Evolution, grazie ad un secondo, un terzo ed un primo posto, anche Lorenzo Vassallo – Finke (CV Ventimigliese) salgono da terzi a secondi, con due primi ed un quarto posto, e i primi di ieri, Alessio Caldareira – Matteo Peria (CV Marciana Marina) scendono dal primo al terzo posto con 3, 6, 5.

L’Equipe Under 12

Nei giovanissimi de L’Equipe Under 12, conquistano la testa provvisoria della classifica Maria Ferretti De Virgilis – Brando Beligni (CV Castiglione della Pescaia) con 2, 3, 1, terzi ieri, secondi i primi di ieri Cosimo Del Bimbo – Anna Iacci (CN Follonica) con 3, 1, 5, e in terza posizione i secondi di ieri Filippo Lorenzi – Matilde Teresa Piombo (CV Ventimigliese), con un primo e due quarti posti.

E’ possibile consultare le classifiche complete al sito

http://www.campionatigiovanili2.it

Domani si torna in acqua alle 11 per le ultime prove, e a seguire la cerimonia di premiazione alle 17,30.

