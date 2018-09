PESI: Cristiano Ficco e Giulia Imperio alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires

L’Italia ha centrato la qualificazione grazie ai piazzamenti di squadra ottenuti ai Mondiali Giovanili 2017.

Saranno Cristiano Ficco e Giulia Imperio a rappresentare l’Italia nella terza edizione delle Olimpiadi Giovanili.

La Direzione Tecnica Nazionale FIPE ha infatti ufficializzato i nomi dei due Azzurrini per i Giochi Olimpici di Buenos Aires in calendario nel prossimo mese di ottobre. Dopo l’oro ai Giochi del Mediterraneo e il titolo di campione europeo giovanile, Cristiano Ficco sarà in gara nella categoria fino a 85 kg. Giulia Imperio invece, seconda classificata ai recenti Campionati Europei under 17 che si sono svolti a Milano nel luglio scorso, salirà in pedana nella categoria 48 kg.

L’Italia dei pesi, che ha centrato la qualificazione grazie ai piazzamenti di squadra ottenuti al termine dei Campionati Mondiali Giovanili 2017 di Bangkok, con Cristiano Ficco e Giulia Imperio sarà quindi grande protagonista dei Giochi Olimpici Giovanili estivi di Buenos Aires 2018

tra un mese esatto.

“Questa doppia qualificazione è il frutto di un grande lavoro sui giovani iniziato nel quadriennio scorso – dice con soddisfazione il Presidente FIPE Antonio Urso – un lavoro di cui si vedono i frutti e che è in continua fase di evoluzione. Ci saranno ancora altri accorgimenti e sviluppi che verranno messi in atto nei prossimi due anni del mio mandato e nei successivi quattro. Guardando la Ranking list internazionale, sia Cristiano Ficco che Giulia Imperio, occupano alte posizioni in classifica il che ci fa ben sperare: sicuramente andremo a Buenos Aires per giocarci medaglie importanti. Cristiano e Giulia non sono però che la punta di diamante di un sistema, di una squadra intera che sta crescendo di livello e che è l’orgoglio di una Federazione che sta lavorando e prestando grande attenzione ai giovani del nostro sport”.

