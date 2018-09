GOLF Playoffs: bella rimonta di F. Molinari (20°), cedono Woods e Mcilroy

Guida la classifica Xander Schauffele davanti a Justin Rose. In ritardo DeChambeau e D. Johnson. Francesco Molinari ha cambiato decisamente marcia e con un parziale di 63 (-7) e lo score di 133 (70 63, -7) colpi è salito dal 49° al 20° posto nel BMW Championship, terza delle quattro prove dei PlayOffs, che dovrà designare i trenta giocatori ammessi al Tour Championship (20-23 settembre), il torneo finale dove si assegneranno i dieci milioni di dollari della FedEx Cup al vincitore di una speciale classifica a punti e che concluderà anche la stagione del PGA Tour.

Sul percorso dell’Aronimink GC (par 70), a Newtown Square in Pennsylvania, ha preso il comando con 127 (63 64, -13) colpi Xander Schauffele, due di vantaggio su Justin Rose (129, -11) e tre su Rickie Fowler, Keegan Bradley, Alex Noren e Hideki Matsuyama (130, -10). Hanno ceduto Rory McIlroy, settimo con 131 (-9), e Tiger Woods, 12° con 132 (-8), che erano al vertice dopo il turno d’apertura. McIlroy è affiancato da Justin Thomas, campione uscente in FedEx, e da Jason Day, mentre accusano ritardi di rilievo Jon Rahm, 31° con 135 (-5), Bryson DeChambeau, leader della FedEx, 38° con 137 (-3), Jordan Spieth e Dustin Johnson, numero uno al mondo, 48.i con 138 (-2).

Prima del Tour Championship i punti della FedEx verranno resettati: si manterrà l’ordine di classifica, ma al primo (che sarà sicuramente DeChambeau) andranno 2.000 punti e a scendere 1.800, 1.520, 1.296 e 1.280 fino ai 115 del 30°. In tal modo quasi tutti avranno la possibilità di conquistare il jackpot, ma solo i primi cinque, in caso di vittoria, avranno la matematica certezza di conseguire la FedEx. Il montepremi è di 9.000.000 di dollari con prima moneta di 1.620.000 dollari.

Il torneo su Sky – Il BMW Championship va in onda in diretta su Sky, canale Sky Sport Golf HD. Terza giornata: sabato 8 settembre, dalle ore 18 alle ore 24.

EUROTOUR: TANIHARA LEADER A SORPRESA; 25° BERTASIO, 36° E. MOLINARI – Nino Bertasio, da 61° a 25° con 137 (70 67, -3) colpi, ed Edoardo Molinari, da 61° a 36° con 138 (70 68, -2), hanno effettuato un bel recupero nell’Omega European Masters (European Tour) che si sta svolgendo sul percorso del Crans-sur-Sierre GC (par 70), a Crans Montana in Svizzera e dove è al comando con 131 (65 66, -9), un po’ a sorpresa, il giapponese Hideto Tanihara. Non hanno superato il taglio, caduto a 139 (-1), Andrea Pavan, 80° con 141 (70 71, +1), Matteo Manassero, 98° con 143 (71 72, +3), Renato Paratore, 105° con 144 (74 70, +4) e Lorenzo Gagli, 115° con 145 (72 73, +5)..

Tanihara, 40enne di Onomichi senza titoli nel circuito, precede di due colpi il danese Lucas Bjerregaard, lo statunitense Dough Ghim e l’inglese Matthew Fitzpatrick (133, -7), campione in carica che ha rimontato 35 posizioni. Al quinto posto con 134 (-6) il francese Mike Lorenzo-Vera, il sudafricano Haydn Porteous, lo scozzese Stephen Gallacher, l’inglese Danny Willett. Ha ceduto il tedesco Maximillian Kieffer, nono con 135 (-5), in vetta dopo un giro, e fuori al taglio anche il tedesco Martin Kaymer, 91° con 142 (+2).

Hideto Tanihara ha girato in 66 (-4) colpi con quattro birdie, Nino Bertasio in 67 (-3) con cinque birdie e due bogey ed Edoardo Molinari in 68 (-2) con tre birdie e un bogey. ll montepremi è di 2.500.000 euro.

Il torneo su Sky – L’Omega European Masters viene teletrasmesso in diretta da Sky sul canale Sky Sport Golf HD. Terza giornata: sabato 8 settembre, dalle ore 12,30 alle ore 17.

Com. Stam.