Fossa Olimpica – Carte Olimpiche a Slovacchia e Russia Italia quarta e quinta nel Mixed Team

Domani in gara il Mixed Team Junior ed il Double Trap Changwon (KOR) – Le Carte Olimpiche del Mixed Team di Trap volano in Slovacchia e Russi con le coppie Zuzana Rehak Stefecekova ed Erica Varga, Campioni del Mondo con 45/50, e con Ekaterina Rabaya e Alexey Alipov, d’argento con 40/50. Terzi sul podio gli inglesi Kirsty Barr e Aaron Heading, medaglia di bronzo con 33/40.

Peccato per le coppie italiane formate da Silvana Stanco e Mauro De Filippis e da Jessica Rossi e Giovanni Pellielo, entrambe nella finale odierna ma rimaste giù dal podio.

Il primo team, formato dalla portacolori delle Fiamme Gialle e dal poliziotto tarantino, è entrato in finale con lo score di 144/150 e nella corsa alle medaglie si è arrestato in quarta piazza con il punteggio di 28/35. Quinta con 22/30 la premiata ditta formata dalla poliziotta di Crevalcore e dal vercellese delle Fiamme Azzurre, Campioni Europei in carica e detentori del record del Mondo, rientrata tra i migliori sei con il punteggio di qualifica con 142/150.

Domani sarà la volta del Mixed Team Junior. In gara per noi ci saranno le coppie formate dalla neo Campionessa del Mondo Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA) e da Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS), medaglia di bronzo nella gara individuale, e da Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA) e Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari. La finale è prevista per le 7.00 del mattino in Italia.

Oggi in pedana per gli allenamenti ufficiali anche gli specialisti di Double Trap, che gareggeranno domani per i soli titoli iridati. Come nostri portacolori il Direttore Tecnico Mirco Cenci ha deciso di convocare Daniele Di Spigno (Fiamme Oro) di Terracina (LT), pluricampione del Mondo con i titoli conquistati a Tampere nel 1999 ed a Lathi nel 2002, Marco Innocenti di Montemurlo (PO), medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio 2016, ed Andrea Vescovi (Fiamme Oro) di Città di Castello (PG), Campione del Mondo Juniores nel 2014 a Granada. In gara anche gli Junior Eraldo Apolloni di Thiene (VI), Marco Carli di Agna (PD) e Jacopo Duprè de Foresta (Fiamme Oro) di Montepulciano (SI).

RISULTATI

Trap Mixed Team: 1^ SLOVACCHIA (Zuzana Rehak STFECEKOVA – Erik VARGA) 146/150 – 45/50; 2^ RUSSIA (Ekaterina RABAYA – Alexey ALIPOV) 146/150 – 40/50; 3^ INGHILTERRA (Kirsty BARR – Aaron HEADING) 141/150 (+7) – 33/40; 4^ ITALIA (Silvana STANCO – Mauro DE FILIPPIS) 144/150 – 28/35; 5^ ITALIA (Jessica ROSSI – Giovanni PELLIELO) 142/150 – 22/30; 6^ TURCHIA (Safiye SARITURK – Oguzhan TUZUN) 145/150 – 18/25.

LA SQUADRA AZZURRA DI FOSSA OLIMPICA

Senior: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo; Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Junior: Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo; Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari; Teo Petroni di Fabrica di Roma (VT)

Junior Ladies: Sofia Littamè (Fiamme Oro) di Baone (PD); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA); Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA).

Tecnico: Albano Pera

LA SQUADRA AZZURRA DI DOUBLE TRAP

Senior: Daniele Di Spigno (Fiamme Oro) di Terracina (LT); Marco Innocenti di Montemurlo (PO); Andrea Vescovi (Fiamme Oro) di Città di Castello (PG).

Junior: Eraldo Apolloni di Thiene (VI); Marco Carli di Agna (PD); Jacopo Duprè de Foresta (Fiamme Oro) di Montepulciano (SI).

Tecnico: Mirco Cenci

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Senior: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia (PT); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR)

Junior: Matteo Chiti (Carabinieri) di Pistoia; Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Niccolò Sodi di Arezzo (AR).

Junior Ladies: Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI).

Tecnico: Andrea Benelli

PROGRAMMA

Sabato 08 settembre Gara Trap Mixed Team Junior

Gara Double Trap Maschile Senior (150 piattelli)

Gara Double Trap Maschile Junior (150 piattelli)

Ore 07.00 Finale Trap Mixed Team Junior

Domenica 09 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Lunedì 10 settembre Gara Skeet Maschile Junior (75 piattelli)

Gara Skeet Femminile Senior (75 piattelli)

Martedì 11 settembre Gara Skeet Maschile Junior (50 piattelli)

Gara Skeet Femminile (50 piattelli)

Ore 07.45 Finale Skeet Maschile Junior

Ore 09.00 Finale Skeet Femminile

Mercoledì 12 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Giovedì 13 settembre Gara Skeet Femminile Junior (75 piattelli)

Gara Skeet Maschile (75 piattelli)

Venerdì 14 settembre Gara Skeet Femminile Junior (50 piattelli)

Gara Skeet Maschile (50 piattelli)

Ore 08.15 Finale Skeet Femminile Junior

Ore 09.30 Finale Skeet Maschile

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana (ora locale a Changwon +7.00)

