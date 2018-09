Adamoli: “Sarà un Europeo di alto livello. Sentiamo la responsabilità di parteciparvi da Campioni del Mondo.” Torna in campo a Bucarest (Romania) il prossimo 14 settembre per la FIBA 3×3 Europe Cup, il campionato europeo, la Nazionale femminile 3×3 che lo scorso 12 giugno a Manila (Filippine) ha vinto il campionato del Mondo.

Sentiamo tutta la responsabilità di affrontare l’Europeo da Campioni del Mondo -afferma Angela Adamoli, allenatore della Nazionale 3×3 – responsabilità nei confronti di noi stesse, perché ci creiamo sempre aspettative molto alte, della Federazione, di chi ci segue e delle altre undici squadre della FIBA 3×3 Europe Cup che avranno sicuramente uno stimolo in più contro di noi. Siamo favorite? Nel 3×3 i pronostici vengono sempre stravolti: basta dire che la Russia, vicecampione del mondo, non è riuscita a qualificarsi per questa fase finale. Guardando anche agli altri gironi posso dire che saranno tutte partite impegnative di una manifestazione di altissimo livello dove ogni partita potrà dire qualcosa per il risultato finale.” Le Azzurre 3×3 si radunano lunedì 11 settembre.

Qui di seguito la convocazione con il programma

II Settore Squadre Nazionali 3×3 in occasione del raduno (11-13 settembre) e della successiva partecipazione alla FIBA 3×3 Europe Cup femminile (14-16 settembre), il campionato europeo, che si svolgerà a Bucarest (Romania) convoca

Giulia Ciavarella 1997 183 Raelin Marie D’Alie 1987 166 Marcella Filippi 1985 186 Giulia Rulli 1991 184

Staff

Capo Delegazione Giovanni Adami (dal 13 settembre)

Allenatore Angela Adamoli

Medico Roberto Barbieri

Fisioterapista Salvatore De Fusco

Team Manager Maria Cristina Curcio

Le giocatrici e lo staff dovranno presentarsi entro le 9.30 dell’11 settembre 2018 all’Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci, Fiumicino (Roma), Area Partenze – Terminal n°3

Programma

11 settembre

Inizio raduno

12.15 Partenza volo Roma/Bucarest Tarom – Volo RO 404

Trasferimento e sistemazione presso Rin Grand Hotel, Bucarest

12-13 settembre

Allenamenti (orari da definire )

14-16 settembre

FIBA 3×3 Europe Cup femminile presso

Metropolitan Circus, 15 Circului Alley – Bucarest

Squadre partecipanti

Girone A: Ucraina, Spagna, Svizzera

Girone B: Francia, Rep. Ceca, Bielorussia

Girone C: Paesi Bassi, Romania, Serbia

Girone D: Italia, Belgio, Ungheria

14 settembre

18:25 Italia-Belgio

20:25 Ungheria-Italia

16 settembre

Quarti, Semifinali e Finali (eventuali)

Le partite saranno trasmesse live in streaming su www.youtube.com/fiba 3×3

17 settembre

12.10 Partenza da Bucarest – Volo Tarom RO 403

Rientro presso le proprie sedi

Fine raduno

