FIBA World Cup 2019 European Qualifiers Il 10 Settembre la conferenza di presentazione di Italia-Polonia (ore 13)

A Bologna riprende la corsa degli Azzurri verso il Mondiale cinese Lunedì 10 settembre, nella Piazza coperta della Sala Borsa di Piazza Nettuno, 3 a Bologna (ore 13:00), il presidente FIP Giovanni Petrucci e il CT della Nazionale maschile Meo Sacchetti incontreranno i media nella conferenza di presentazione di Italia-Polonia, prima partita del Gruppo J per le Qualificazioni a FIBA World Cup 2019.

In conferenza interverranno il Sindaco di Bologna Virginio Merola, l’Assessore allo Sport del Comune di Bologna Matteo Lepore e il Direttore Generale di Master Group Sport, Antonio Santa Maria.

Quattro giorni dopo, il 14 settembre, al PalaDozza (20:15, diretta su Sky Sport HD) gli Azzurri riprenderanno la corsa al Mondiale cinese dopo aver chiuso la prima fase vincendo il Girone D con un bilancio di 4 vittorie e 2 sconfitte. La Polonia arriva alla sfida con l’Italia da seconda forza del Girone C (3 vittorie e 3 sconfitte).

Durante la conferenza verrà presentato il progetto di Formazione Permanente per dirigenti.

L’evento in programma il 14 settembre alle ore 20.15 al PalaDozza di Bologna è organizzato da Master Group Sport, advisor della Federazione Italiana Pallacanestro.

La prevendita dei biglietti per il match continua in tutte le ricevitorie del circuito Vivaticket e sul sito www.vivaticket.it/ita/event/italia-vs-polonia/116512

L’ingresso sarà gratuito per i bambini fino a 6 anni. Prezzo ridotto da 7 a 14 anni e Over 65. Per tutte le altre info, scrivere a ufficiostampa@mgsport.com

Com. Stam.