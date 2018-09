ZS Group Messina: iniziata la preparazione al PalaMili, in città anche Black e Kolev

Sono giunti in città nella tarda serata di martedì, Travis Black e Radoslav Kolev, i due nuovi atleti stranieri della ZS Group Messina. A dar loro il benvenuto in Sicilia il general manager Bruno Donia e il dirigente Clemente Mazzù. I due atleti, Black proveniente dall’Irlanda e Kolev dalla Bulgaria, si aggregheranno al resto della squadra dopo le visite mediche previste per mercoledì mattina.

Intanto, nel pomeriggio di lunedì, ha preso il via sul parquet del “PalaMili”, nuovo quartier generale della Basket School Messina, la preparazione al campionato di serie C Silver 2018/19. Ha fatto gli onori di casa Bruno Donia, presenti anche la vice presidente Patrizia Samiani, il tesoriere Fabio Vita, i dirigenti Salvo Muscolino, Francesco Micari e Gaetano Freni, nonché il dirigente addetto agli arbitri Andrea Giuliano. Donia ha esposto in grandi linee i programmi e le aspettative della società relative alla stagione che sta per iniziare, esortando i ragazzi a dare il massimo, ed ha presentato ai giocatori il nuovo coach Pippo Sidoti, il quale ha tenuto a rapporto gli atleti per una ventina di minuti, delineando il programma della preparazione e quelli che saranno i punti cardine della stagione. Poi un primo contatto con il pallone, per respirare nuovamente l’atmosfera del campo, e via alla parte atletica della seduta, curata sempre dal coach pattese. La seconda parte dell’allenamento ha riguardato la fase tattica, iniziando da schemi più semplici per poi passare ai sistemi di gioco un po’ più elaborati. Oltre due ore e mezza di allenamento che i ragazzi hanno apprezzato per l’intensità ed il coinvolgimento da parte del nuovo allenatore. Alla prima seduta di allenamento hanno preso parte, oltre ai giocatori già tesserati, anche gli atleti Alessandro e Nino Sidoti, Giuseppe Olivo e Marco Iannello.

