Seap Aragona: venerdì 7 settembre la presentazione ai tifosi in piazza Umberto I°

E’ tempo di presentazione ai tifosi e alla città per la Seap Pallavolo Aragona che si appresta a disputare il campionato di serie B2 con ambizioni di primato. L’ appuntamento è per venerdì 7 settembre, alle ore 22, in piazza Umberto I°.

La squadra sarà presentata al pubblico durante lo spettacolo del noto cabarettista palermitano Sasa’ Salvaggio, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo patrono di Aragona. Saranno presenti tutte le atlete, lo staff tecnico, medico, dirigenziale e i rappresentanti dei principali sponsor della società. Anche per una questione scaramantica la presentazione di quest’anno si svolgerà nello stesso periodo della scorsa stagione, culminata poi con la promozione della Seap Aragona in serie B2.

Com. Stam.