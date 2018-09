Fossa Olimpica Femminile Rossi e Stanco in corsa per la finale

Rincorre la Iezzi. In gara anche gli Junior. Domani le finali a partire dalle 8.00 Changwon (KOR) – Si è concluso il primo atto della gara di Fossa Olimpica femminile del 52° Campionato del Mondo di Tiro a Volo in corso di svolgimento in Corea.

Dopo i 75 piattelli odierni la classifica provvisoria è guidata dalla cinese Xiaoping Wang, unica ad aver toccato quota 72. Alle sue spalle con un solo piattello di ritardo ci sono la tedesca Katrin Quoss e la thailandese Napapha Pramuanchok con 71, seguite a ruota dalle azzurre Jessica Rossi e Silvana Stanco con 70.

La poliziotta di Crevalcore, Campionessa Olimpica di Londra 2012 e tre volte Campionessa del Mondo ha iniziato con 22/25 nella prima serie ed ha recuperato con i successi 25/25 e 23/25, mentre la portacolori delle Fiamme Gialle, italiana residente a Winterthur (SUI) è partita con un perfetto 25/25 a cui ha fatto seguire un 23/25 ed un 22/25. Entrambe hanno buone chances di centrare la qualificazione alla finale di domattina alle 9.15 italiane.

In ritardo Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE), andata a riposo con lo score di 65/75.

In pedana per le prime tre serie di qualifica anche gli Junior Maschili. Al memento i migliori tiratori in gara sono stati il turco Murat Ilbilgi e l’indiano Aman Elahi, entrambi in prima posizione provvisoria con 73. Migliore dei nostri è stato Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo arrivato a quota 70/75, seguito a ruota da Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari con 69 e da Teo Petroni di Fabrica di Roma con 68. Domani anche per loro altri 50 piattelli e finale alle 8.00.

RISULTATI

Trap Femminile: Xiaoping WANG (CHN) 72/75; Katrin QUOSS (GER) 71/75; Napapha PRAMUANCHOK (THA) 71/75; Jessica ROSSI (ITA) 70/75; Silvana Maria STANCO (ITA) 70/75; Alessia IEZZI (ITA) 65.

Trap Junior Maschile: Murat ILBOLGI (TUR) 73/75; Ali Aman ELAHI (IND) 73/75; Theo Andrew LING (GBR) 72; Logan Joseph LUCAS (USA) 72/75; Nathan Steven ARGIRO (AUS) 72; Lorenzo FERRARI (ITA) 70/75; Matteo MARONGIU (ITA) 69; Teo PETRONI (ITA) 68.

LA SQUADRA AZZURRA DI FOSSA OLIMPICA

Senior: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo; Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Junior: Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo; Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari; Teo Petroni di Fabrica di Roma (VT)

Junior Ladies: Sofia Littamè (Fiamme Oro) di Baone (PD); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA); Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA).

Tecnico: Albano Pera

LA SQUADRA AZZURRA DI DOUBLE TRAP

Senior: Daniele Di Spigno (Fiamme Oro) di Terracina (LT); Marco Innocenti di Montemurlo (PO); Andrea Vescovi (Fiamme Oro) di Città di Castello (PG).

Junior: Eraldo Apolloni di Thiene (VI); Marco Carli di Agna (PD); Jacopo Duprè de Foresta (Fiamme Oro) di Montepulciano (SI).

Tecnico: Mirco Cenci

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Senior: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia (PT); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR)

Junior: Matteo Chiti (Carabinieri) di Pistoia; Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Niccolò Sodi di Arezzo (AR).

Junior Ladies: Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI).

Tecnico: Andrea Benelli

PROGRAMMA

Giovedì 06 settembre Gara Trap Maschile Junior (50 piattelli)

Gara Trap Femminile Senior (50 piattelli)

Ore 08.00 Finale Trap Maschile Junior

Ore 09.15 Finale Trap Femminile

Venerdì 07 settembre Allenamenti Ufficiali Double Trap

Gara Trap Mixed Team Senior

Ore 10.30 Finale Trap Mixed Team Senior

Sabato 08 settembre Gara Trap Mixed Team Junior

Gara Double Trap Maschile Senior (150 piattelli)

Gara Double Trap Maschile Junior (150 piattelli)

Ore 07.00 Finale Trap Mixed Team Junior

Domenica 09 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Lunedì 10 settembre Gara Skeet Maschile Junior (75 piattelli)

Gara Skeet Femminile Senior (75 piattelli)

Martedì 11 settembre Gara Skeet Maschile Junior (50 piattelli)

Gara Skeet Femminile (50 piattelli)

Ore 07.45 Finale Skeet Maschile Junior

Ore 09.00 Finale Skeet Femminile

Mercoledì 12 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Giovedì 13 settembre Gara Skeet Femminile Junior (75 piattelli)

Gara Skeet Maschile (75 piattelli)

Venerdì 14 settembre Gara Skeet Femminile Junior (50 piattelli)

Gara Skeet Maschile (50 piattelli)

Ore 08.15 Finale Skeet Femminile Junior

Ore 09.30 Finale Skeet Maschile

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana (ora locale a Changwon +7.00)

Com. Stam.