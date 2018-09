Podismo: Alla stupenda 2° Correre Oltre a Campofiorito vittorie di Sabrina Sammartino e Luigi Giuliana (Foto)

Campofiorito (Pa). Il primo sabato di settembre 2018 a Campofiorito (PA) è andata in scena la seconda edizione della “Correre Oltre” Trofeo Mongiovì. La manifestazione organizzata magistralmente dalla ASD Corleone Marathon valida come prova Challenger del Campionato BioRace Trofeo ECP Pegaso Abacus/Per…Correre – Coppa Giovani ACSI Sicilia Occidentale è stata una vera festa dello sport che ha coinvolto e divertito l’intera cittadina di Campofiorito ed i fortunati partecipanti.

Un pomeriggio radioso dove a riempire le caratteristiche viuzze del centro storico campofioritano sono state dapprima le serie riservate alle categorie giovanili, ed alle ore 18,30 la partenza della gara Amatori/Master con la vittoria indiscutibile di Luigi Giuliana ASD Marathon Club Sciacca con il crono di 27’22’’ che fin dal primo giro dei quattro previsti (per un totale di 7500 metri) prendeva il comando della gara, buon secondo l’atleta locale Vincenzo Grimaldi e terzo Salvatore Pecoraro. Tra le donne vittoria assoluta della partinicese tesserata per il ASD Club Atletica Partinico Sabrina Sammartino in 32’48’’, seconda Vincenza Chimenti e terza Filippa Lascari.

Un sostanzioso pacco gara, un abbondante e variegato ristoro finale ed una ricca cerimonia di premiazione hanno sancito il successo organizzativo della manifestazione che è stata promossa a pieni voti sia dagli atleti , dagli accompagnatori e dall’appassionato pubblico.

