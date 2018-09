MONDIALI DH e XCO/XCR: si comincia con il Team Relay

Iniziano domani alle 17,30 i Mondiali con la staffetta. Per l’Italia, Mirko Celestino ha scelto Eva Lechner e Marika Tovo, gli uomini Gerhard Kerschbaumer, Filippo Fontana e Jury Zanotti.

Domani alle ore 17,30 scatta la prima gara dei Mondiali MTB di Lenzerheide, in Svizzera. Com’è ormai tradizione sarà il Team Relay XCO, disciplina che ci ha sempre regalato soddisfazioni, ultima delle quali il titolo europeo a Graz (Austria) a fine luglio. Anche a livello mondiale l’abbiamo vinta per tre volte e siamo saliti sul podio ben 9 volte da quando questa disciplina è stata introdotta nel 1999, l’ultima volta nel 2015. Logico attendersi subito un’Italia protagonista, come si augura anche il Commissario Tecnico della Nazionale, Mirko Celestino: “Ci conto, anche perché abbiamo diversi componenti in grande condizione. Sono tutti ragazzi con una buona esperienza in questa gara e sono in grado di gestire la responsabilità che una staffetta richiede…”

Celestino ha già sciolto la riserva riguardo i componenti del Team, mentre si riserva di decidere fino all’ultimo l’ordine di partenza: le due donne sono Eva Lechner e Marika Tovo, gli uomini Gerhard Kerschbaumer, Filippo Fontana e Jury Zanotti. Cambiano, rispetto ai vincitori del titolo continentale, solo Eva Lechner e Gerhard Kerschbaumer, due che di staffette e titoli mondiali se ne intendono, avendoli vinti in questa disciplina rispettivamente due e una volta.

“Mi auguro di lottare per una medaglia già da domani – ha continuato il tecnico azzurro -. Abbiamo provato il percorso sia ieri con il bagnato che oggi con l’asciutto ed è cambiato notevolmente, ma resta un tracciato molto tecnico, con una zona ricca di radici e tratti tecnici che lo rendono impegnativo. Il gruppo è affiatato e motivato e questo è importante perché dimostra la maturità degli atleti, in grado di vivere con serenità gli eventi importanti senza per questo perdere la concentrazione. Sono fiducioso.”

In effetti gli azzurri presenti in Svizzera possono godere più di una legittima speranza di salire sul podio. La stagione internazionale ha regalato quest’anno diverse buone notizie, a cominciare dal terzo posto nel ranking UCI di Kerschbaumer, frutto del successo nella prova di Coppa del Mondo a luglio ad Andorra (e di tre secondi posti), e dal secondo posto ai Campionati Europei di Luca Braidot, attualmente al 15° posto del ranking UCI. Tra gli uomini elite, poi, non si può fare a meno di ricordare la presenza anche di Marco Aurelio Fontana, campione sempre in grado di dare il massimo nelle occasioni che contano, e di Gioele Bertolini, alle prese con il difficile passaggio di categoria, ma atleta di sicuro spessore. Sempre per rimanere ai recenti risultati internazionali, da ricordare anche il secondo posto di Marika Tovoe Simone Avondetto agli Europei di Graz, entrambi guideranno il gruppo degli U23 anche in Svizzera per un mondiale più incerto che mai.

Per restare ai risultati internazionali di rilievo, da ricordare, per quanto riguarda il downhill, i due terzi posto di Johannes Von Klebelsberg tra gli elite e Stefano Introzzi tra gli juniores ad aprile in Portogallo. Oltre a loro, la Nazionale di Roberto Vernassa è composta anche da Francesco Colombo e Loris Revelli, per gli elite, Eleonora Farina e Veronika Widmann, tra le donne elite, Alber Hannes e Giacomo Masiero, tra gli juniores.

“Si tratta di un percorso difficile – ha ricordato il tecnico in fase di presentazione – che alterna tratti di grande velocità ad altri più lenti e tecnici. Per questo non è molto amato da molti i piloti del circuito. Per quanto ci riguarda, sono molto fiducioso per quanto riguarda le donne elite: Eleonora e Veronika in Coppa del Mondo hanno sempre fatto bene, dimostrando di essere sempre a ridosso del podio (per loro rispettivamente un quarto e un quinto posto, ndr). Mi auguro che qui in Svizzera riescano ancora a migliorarsi. Lo stesso discorso vale per gli juniores. Giacomo Masiero è da inizio stagione che dimostra di essere molto veloce in Coppa del Mondo. Lo scorso anno su questo percorso concluse le qualifiche al quarto posto…

Più difficile il discorso degli uomini elite: la concorrenza è molto alta e un decimo di secondo fa la differenza per cui, pur avendo piena fiducia in Francesco, Loris e Johannes, sono consapevole che sarà dura.”

PROGRAMMA

Mercoledì 5

16.15 – 17.15: Cerimonia di Apertura

17.30 – 18.45: Cross Country Team Relay

18.45 – 19.00: Cerimonia di premiazione Cross Country Team Relay

Giovedì 6

14.00 – 15.30: Women Juniors Olympic XCO

15.30 – 15.45: Cerimonia di premiazione Women Juniors Olympic XCO

16.30 – 18.00: Men Juniors Olympic XCO

18.00 – 18.15: Cerimonia di premiazione Men Juniors Olympic XCO

Venerdì 7

10.15 – 11.15: Qualificazione Juniors DHI

11.30 – 12.45: Qualificazione Elite DHI

14.30 – 15.45: Donne U23 Olympic XCO

15.45 – 16.00: Cerimonia di premiazione Donne U23 Olympic XCO

16.30 – 17.45: Men U23 Olympic XCO

17.45 – 18.00: Cerimonia di premiazione Men U23 Olympic XCO

Sabato 8

12.30 – 14.00: Women Elite Olympic XCO

14.00 – 14.15: Cerimonia di premiazione Women Elite Olympic XCO

15.30 – 17.00: Men Elite Cross Country Olympic XCO

17.00 – 17.15: Cerimonia di premiazione Men Elite Cross Country Olympic XCO

Domenica 9

9.30 – 10.00: Women Juniors Downhill DHI

10.15 – 11.15: Men Juniors Downhill DHI

Dalle 11.15: Cerimonia di premiazione Women and Men Juniors Downhill DHI

01.00 – 02.00: Women Elite Downhill DHI

02.30 – 04.45: Men Elite Downhill DHI

From 04.45: Cerimonia di premiazione Women and Men Elite Downhill DHI

GLI AZZURRI CONVOCATI

NAZIONALE DH

Uomini Elite

Colombo Francesco Argentina Bike

Revelli Loris Argentina Bike

Von Klebelsberg Johannes Ms Mondraker Team

Donne Elite

Farina Eleonora Gb Rifar Mondraker Asd

Widmann Veronika Bmx Team Alto Adige Südtirol

Juniores

Introzzi Stefano Team Scoutbike.Com

Alber Hannes Asc Tiroler Radler Bozen

Masiero Giacomo Gb Rifar Mondraker Asd

La squadra sarà diretta dal CT Roberto Vernassa.

NAZIONALE XCO

Uomini Elite

Kerschbaumer Gerhard Torpado Gabogas

Braidot Daniele C.S. Carabinieri

Braidot Luca C.S. Carabinieri

Fontana Marco Aurelio Bianchi Countervail

Colledani Nadir Bianchi Countervail

Bertolini Gioele Centro Sportivo Esercito

​Tiberi Andrea Team Focus Selle Italia

Donne Elite

Lechner Eva Centro Sportivo Esercito

Uomini Under 23

Naspi Alessandro Superbike Bravi Platform Team

Agostinelli Alessio Superbike Bravi Platform Team

Zanotti Juri Torpado Gabogas

Saravalle Alessandro Silmax Racing Team

Donne Under 23

Berta Martina Centro Sportivo Esercito

Marchet Giorgia Team Rudy Project – Xcr

Teocchi Chiara Bianchi Countervail

Tovo Marika Team Rudy Project – Xcr

Donne Juniores

Specia Giada A.S.D. Team Velociraptors

Uomini Juniores

Avondetto Simone Silmax Racing Team

Toccoli Zaccaria Team Focus Selle Italia

Fontana Filippo Gottardo Giochi Caneva

Vittone Andreas Emanuele Velo Club Monte Tamaro

La squadra sarà diretta dal CT Mirko Celestino.

