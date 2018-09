La Seap Aragona all’evento “Associazione in azione”

L’Asdsporting Club Maccalube Pallavolo Aragona, domenica scorsa, ha partecipato all’evento “Associazione in azione”, in piazza Aldo Moro ad Aragona. E’ stata una manifestazione riuscitissima alla quale hanno preso parte tutte le associazioni sportive, culturali, folcloristiche di Aragona.

L‘Asdsporting Club Maccalube è stata presente con un proprio stand e durante la manifestazione ha organizzato un campo di pallavolo che ha calamitato l’attenzione di tanti ragazzi che si sono cimentati pallavolisti.

Lo stand è stato curato dalle responsabili del settore giovanile della Pallavolo Aragona, Francesca Scollo e Carina Gotte.

Presenti all’evento anche il presidente della società Seap Pallavolo Aragona Nino Di Giacomo, l’allenatore della prima squadra Francesco Eliseo e le giocatrici Francesca Cusumano, Ilenia Cammisa, Martina Marangon e Maria Valente. Ha riscosso successo la presenza della mascotte “Leonida” che ha girato per tutta la piazza Aldo Moro in compagnia delle giocatrici e di tutto lo staff. “Leonida” si è fermata a giocare con i più piccoli e ha posato per le foto ricordo con tantissimi bambini.

