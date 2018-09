Pubblicato il calendario provvisorio. Per il Castanea esordio il 14 ottobre nella stracittadina con la Fortitudo

L’Ufficio Gare del Comitato Regionale ha diramato alle società il calendario provvisorio dei gironi di serie D per la stagione 2018/19.

Nel girone Nord, quello a maggior concentrazione di squadre messinesi con un turno di riposo obbligatorio in quanto sono undici le partecipanti, il Castanea Basket 2010 esordirà a Ritiro nella stracittadina contro la Fortitudo Messina il prossimo 14 ottobre e questa sarà la prima di altri due impegni casalinghi intervallati dal turno di riposo da osservare alla seconda giornata (22 ottobre). Poi spazio alle sfide a Virtus Trapani (28 ottobre) e Cus Palermo (4 novembre) con la prima trasferta da scontare nel derby di Sant’Agata del PalaMangano in data 11 novembre. Una scelta particolare che nel girone di ritorno comporterà, complice la pausa di fine anno, per il Castanea l’assenza dal proprio campo per quasi due mesi consecutivi, precisamente dal 16 dicembre nel match interno contro Cefalù al 3 febbraio 2019 quando gialloviola ospiteranno la stessa Sant’Agata. Il calendario, che infatti si discosta quasi sempre dalla consueta alternanza casa-fuori, alla sesta giornata (18 novembre) propone la trasferta di Marsala, il 25 novembre la gara casalinga con gli Svincolati Milazzo prima del doppio viaggio a Palermo, rispettivamente sabato 1 dicembre con la visita al campo del Palermo Basket e il successivo 9 novembre in casa del Gm Academy, team satellite del Green di serie B. Chiusura con Cefalù (casa) e ancora Palermo (un trittico al PalaMangano) questa volta contro l’Orizzonte, match in programma il 22 dicembre. La stagione regolare si concluderà a Ritiro il prossimo 17 marzo, prologo naturale di playoff e playout.

Il Castanea Basket sottolinea comunque che, in quanto trattasi di calendario provvisorio, le società possono formulare agli organi competenti le istanze di modifica ove possibile e quindi non possono escludersi a priori variazioni nella compilazione del calendario definitivo.

Il calendario del Castanea

1) ASD CASTANEA BASKET 2010 Fortitudo Messina Dom 14/10/18 18:00 ; Sab 5/01/19 18,30

2) turno di riposo

3) ASD CASTANEA BASKET 2010 POL. DIL. VIRTUS TRAPANI Dom 28/10/2018 18:00 ; Dom 20/01/19 19,00

4) ASD CASTANEA BASKET 2010 CUS PALERMO A.S.D. Dom 04/11/2018 18:00 ; Sab 26/01/19 18,00

5) SPORTING S.AGATA ASD CASTANEA BASKET 2010 Dom 11/11/2018 18:30 ; Dom 3/02/19 18,00

6) A.S.D. NUOVA PALL. MARSALA ASD CASTANEA BASKET 2010 Dom 18/11/2018 18:00 ; Dom 10/02/19 18,00

7) ASD CASTANEA BASKET 2010 Asd svincolati Dom 25/11/2018 18:00 ; Dom 17/02/19 18,30

8) PALERMO BASKET ASD CASTANEA BASKET 2010 Sab 01/12/2018 17:30 ; Dom 24/02/19 18,00

9) GM BASKET ACADEMY A.S.D. ASD CASTANEA BASKET 2010 Dom 09/12/2018 20:00 ; Dom 3/03/19 18,00

10) ASD CASTANEA BASKET 2010 ASD Zannella Basket Dom 16/12/2018 18:00 ; Dom 18/03/19 18,00

11) A.S.DIL. ORIZZONTE ASD CASTANEA BASKET 2010 Sab 22/12/2018 18:30 ; Dom 17/03/19 18,00

Com. Stam.