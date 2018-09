Primo giorno di Fossa Olimpica Maschile e Junior Femminile Bene Pellielo e De Filippis, rincorre Grazini

Primato azzurro tra le Junior con la Palmitessa. Domani altre due serie e le finali dalle 8.30 Changwon (KOR) – Al Changwon International Shooting Range oggi si è iniziato a fare sul serio. Le gare del 52° Mondiale di Tiro a Volo hanno aperto con la Fossa Olimpica Maschile e con le Junior Femminili.

Al termine delle prime tre serie tra gli uomini la leadership della classifica provvisoria se l’è accaparrata lo statunitense Walton Eller, l’unico a non aver sbagliato nulla e ad aver fatto registrare un perfetto 75/75. Scorrendo la classifica, alle spalle del Campione Olimpico di Double Trap a Pechino 2088, che dopo l’eliminazione della sua specialità dal programma dei Giochi si è “riciclato” nel Trap, troviamo il russo Maksim Smykov, il ceco Jiri Liptak ed il portoghese Joao Azevedo, tutti con 74. Incollati al gruppetto di testa gli azzurri Giovanni Pellielo e Mauro De Filippis con 73. Il vercellese delle Fiamme Azzurre, quattro volte Campione del Mondo e medagliato Olimpico, ha aperto la gara del suo ventesimo Campionato del Mondo con due 24/25 nelle prime due serie ed un perfetto 25/25 nell’ultima odierna, mentre il tarantino delle Fiamme Oro al perfetto 25/25 della prima serie ha fatto seguire due 24/25.

In leggero ritardo Valerio Grazini, carabiniere di Viterbo che, seppur autore di una gara in crescita iniziata con un 22/25 e proseguita con i successi 23/25 e 24/25, si è fermato in trentasettesima posizione provvisoria con 70/75.

Ottima la prestazione delle azzurrine, in gara oggi con le prime tre serie delle Junior Femminile. Al momento la classifica provvisoria è guidata dalla nostra Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA), che con 72/75 è lanciatissima verso la riconferma come Campionessa del Mondo (vinse l’oro lo scorso anno a Mosca, ndr). Con un solo piattello di ritardo la inseguono la tedesca Murche e la compagna di squadra Sofia Littamè (Fiamme Oro) di Baone (PD), entrambe in seconda posizione con 71. In scia anche la terza azzurra, Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava dei Tirreni (SA) con 69.

Domani la gara proseguirà con altre due serie di gara per tutti (50 piattelli, ndr) ed i migliori sei di ognuna delle due classifiche si contenderanno i titoli iridati e le carte olimpiche (solo i Senior, ndr) nelle finali, in programma a partire dalle 8.30 italiane.

RISULTATI

Trap Maschile: Walton ELLER (USA) 74/75; Maksim SMYKOV (RUS) 74; Jiri LIPTAK (CZE) 74; Joao AZEVEDO (POR) 74; Giovanni PELLIELO (ITA) 73; Mauro DE FILIPPIS (ITA) 73; Valerio GRAZINI (ITA) 70.

Trap Junior Femminile: Maria Lucia PALMITESSA (ITA) 72/75; Kathrin MURCHE (GER) 71; Sofia LITTAME’ (ITA) 71; Ting ZHANG (CHN) 71; Erica SESSA (ITA) 69.

LA SQUADRA AZZURRA DI FOSSA OLIMPICA

Senior: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo; Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Junior: Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo; Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari; Teo Petroni di Fabrica di Roma (VT)

Junior Ladies: Sofia Littamè (Fiamme Oro) di Baone (PD); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA); Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA).

Tecnico: Albano Pera

LA SQUADRA AZZURRA DI DOUBLE TRAP

Senior: Daniele Di Spigno (Fiamme Oro) di Terracina (LT); Marco Innocenti di Montemurlo (PO); Andrea Vescovi (Fiamme Oro) di Città di Castello (PG).

Junior: Eraldo Apolloni di Thiene (VI); Marco Carli di Agna (PD); Jacopo Duprè de Foresta (Fiamme Oro) di Montepulciano (SI).

Tecnico: Mirco Cenci

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Senior: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia (PT); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR)

Junior: Matteo Chiti (Carabinieri) di Pistoia; Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Niccolò Sodi di Arezzo (AR).

Junior Ladies: Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI).

Tecnico: Andrea Benelli

PROGRAMMA

Lunedì 03 settembre Gara Trap Femminile Junior (50 piattelli)

Gara Trap Maschile Senior (50 piattelli)

Ore 08.30 Finale Trap Femminile Junior

Ore 09.45 Finale Trap Maschile Senior

Martedì 04 settembre Allenamenti Ufficiali Trap

Mercoledì 05 settembre Gara Trap Maschile Junior (75 piattelli)

Gara Trap Femminile Senior (75 piattelli)

Giovedì 06 settembre Gara Trap Maschile Junior (50 piattelli)

Gara Trap Femminile Senior (50 piattelli)

Ore 08.00 Finale Trap Maschile

Ore 09.15 Finale Trap Femminile

Venerdì 07 settembre Allenamenti Ufficiali Double Trap

Gara Trap Mixed Team Senior

Ore 10.30 Finale Trap Mixed Team Senior

Sabato 08 settembre Gara Trap Mixed Team Junior

Gara Double Trap Maschile Senior (150 piattelli)

Gara Double Trap Maschile Junior (150 piattelli)

Ore 07.00 Finale Trap Mixed Team Junior

Domenica 09 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Lunedì 10 settembre Gara Skeet Maschile Junior (75 piattelli)

Gara Skeet Femminile Senior (75 piattelli)

Martedì 11 settembre Gara Skeet Maschile Junior (50 piattelli)

Gara Skeet Femminile (50 piattelli)

Ore 07.45 Finale Skeet Maschile Junior

Ore 09.00 Finale Skeet Femminile

Mercoledì 12 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Giovedì 13 settembre Gara Skeet Femminile Junior (75 piattelli)

Gara Skeet Maschile (75 piattelli)

Venerdì 14 settembre Gara Skeet Femminile Junior (50 piattelli)

Gara Skeet Maschile (50 piattelli)

Ore 08.15 Finale Skeet Femminile Junior

Ore 09.30 Finale Skeet Maschile

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana (ora locale a Changwon +7.00)

