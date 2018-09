Premiati a Viareggio i Campioni Italiani giovanili in singolo 2018

Viareggio, 2 settembre 2018 – Un’altra premiazione sul Palco del Villaggio Vela segna la chiusura della settimana di vela giovanile di Viareggio. Dopo la Coppa Primavela, oggi con la consegna delle medaglie al Club Nautico Versilia, che con il Circolo Velico Torre del Lago Puccini, la Società Velica Viareggina in collaborazione con la LNI Viareggio e il Comitato Circoli Velici Versiliesi, hanno organizzato i due eventi, cala il sipario sui Campionati Italiani giovanili in singolo del 2018

Nell’ultima giornata di oggi sono state anticipate le partenze di tutte le classi per evitare i temporali previsti nel pomeriggio, ed ogni flotta ha concluso almeno una prova, tranne i Kiteboard per cui il vento era troppo leggero. Il Campionato è comunque valido per ogni classe ed oggi sono stati incoronati i Campioni Italiani giovanili in singolo 2018.”E’ stata proprio una bella festa della vela – dichiara il Presidente FIV, Francesco Ettorre – credo che si leggesse negli occhi dei ragazzi, dei tecnici e di tutti quelli che vivono questo sport in maniera sana e serena come ci insegnano i ragazzi. Una grande edizione non facili per il meteo, va un plauso all’organizzazione, ai tecnici e ai Comitati, che hanno saputo garantire regate corrette e tecnicamente complicate. Siamo già pronti per guardare al futuro”.”Una settimana molto bella e intensa – dichiara Alessandra Sensini, Vice Presidente CONI e Direttore Tecnico Giovanile FIV – è stato fantastico anche vedere gli allenatori sul palco, stanno facendo un lavoro veramente ottimo nei loro circoli, e grazie anche a loro oggi si sono viste tante conferme e tanti atleti nuovi. Il Campionato arriva poi al termine di una stagione che è andata davvero molto bene, questo entusiasmo si sentiva nell’aria ed è bellissimo viverlo”.

LASER RADIAL U19

FEMMINILE

1 – Federica Cattarozzi (CV Torbole)

2 – Virginia Mazza (CV Ravennate)

3 – Giorgia Cingolani (CV Torbole)

MASCHILE

1 – Guido Gallinaro (FV Riva)

2 – Matteo Paulon (YC Cannigione)

3 – Gregorio Moreschi (FV Riva)

LASER 4.7 U17

FEMMINILE

1 – Alessia Palanti (CV Torbole)

2 – Maria Giulia Cicchinè (CV Porto Civitanova)

3 – Sara Savelli (CV Bellano)

MASCHILE

1 – Nicolò Nordera (RYC Canottieri Savoia)

2 – Ilan Muccino (CV Ravennate)

3 – Massimiliano Testa (FV Malcesine)

OPTIMIST

ASSOLUTA

1 – Claudia Quaranta (CV Bari)

2 – Alex De Murtas (FV Riva)

3 – Pietro Paolo Orofino (RYC Canottieri Savoia)

FEMMINILE

1 – Claudia Quaranta (CV Bari)

2 – Giulia Bartolozzi (SC Garda-Salò)

3 – Maria Vittoria Arseni (CV Roma)

O’PEN BIC U17

FEMMINILE

1 – Federica Benvenuti Gostoli (LNI Ancona)

2 – Sofia Chistè (CV Arco)

3 – Ludovica Cui (LNI Sulcis)

MASCHILE

1 – Davide Mulas (LNI Sulcis)

2 – Elia Andrea Aldrighetti (CV Arco)

3 – Pietro Cardelli (CN Rimini)

TECHNO 293 U17

FEMMINILE

1 – Marta Monge (CN del Finale)

2 – Matilde Fassio (CN Loano)

3 – Lavinia De Felici (LNI Ostia)

MASCHILE

1 – Davide Antonioli (Nauticlub Castelfusano)

2 – Francesco Simeoni (Nauticlub Castelfusano)

3 – Gabriele Guella (CS Torbole)

TECNHO 293 U15

FEMMINILE

1 – Sofia Renna (Circolo Surf Torbole)

2 – Sara Galati (CN del Finale)

3 – Anita Soncini (LNI Ostia)

MASCHILE

1 – Alessandro Graciotti (SEF Stamura)

2 – Alessandro Melis (Windsurfing Club Cagliari)

3 – Giuseppe Romano (CC Roggero di Lauria)

TECHNO 293 U13

FEMMINILE

1 – Gaia Barbera (LNI Ostia)

2 – Rachele Balini (LNI Ostia)

3 – Caterina Montini (FV Malcesine)

MASCHILE

1 – Gabriele Zavattieri (CC Roggero di Lauria)

2 – Giuseppe Paolillo (Horizont Sailing Club)

3 – Alessandro Giulio Orlandi (SEF Stamura)

RS:X

FEMMINILE

1 – Lerisen Di Leo (LNI Ostia)

2 – Felicitas Khuen Belasi (Kalterer Sportverein Windsurfing)

MASCHILE

1 – Simone Montanucci (LNI Civitavecchia)

2 – Riccardo Onali (Windsurfing Club Cagliari)

3 – Carlo Cipriani (SEF Stamura)

KITEBOARDING U15

1 – Andrea Principi (CN Maremma)

2 – Noah Cuomo (CV Crotone)

3 – Andrea Lauro (CV Crotone)

KITEBOARDING U19

FEMMINILE

1 – Sofia Tomasoni (Windsurfing Club Cagliari)

2 – Irene Tari (CV Porto Civitanova)

3 – Maggie Pescetto (YC Italiano)

MASCHILE

1 – Lorenzo Boschetti (CN Cesenatico)

2 – Dante Romeo Marrero (CV Crotone)

3 – Francesco Clausi (CV Crotone)

Le classifiche complete possono essere consultate sulla app FIV Myfedervela e sul sito www.federvela.it.

Gli eventi dedicati ai giovani della Federazione Italiana Vela non finiscono qui, da mercoledì 5 a domenica 9 settembre infatti a Loano ci saranno i Campionati Italiani giovanili in doppio dedicati a 420, il catamarano Hobie Cat 16 Spi, l’acrobatico doppio 29er, L’Equipe, l’RS Feva, la classe 555 FIV e l’Hobie Dragoon. Verrà inoltre assegnata la Coppa del Presidente FIV riservata agli equipaggi Under 12 delle classi L’Equipe e RS Feva.

Main sponsor delle manifestazioni che ben esprimono la passione giovanile per questo sport, è stato ancora una volta Kinder+Sport affiancato dal fornitore ufficiale FIV Usail. L’evento ha potuto contare anche sul supporto di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e sul patrocinio di Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale Regionale e la rete di aziende di nautica toscana Navigo.

