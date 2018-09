Inizia il 3 settembre la preparazione della ZS Group Messina

Stanno per terminare le vacanze per i giocatori della ZS Group Messina. La squadra del presidente Massimo Zanghì inizierà a lavorare dal 3 settembre in vista del prossimo campionato di serie C Silver, il terzo consecutivo per gli scolari, che prenderà il via il 6 ottobre con il derby in casa del Cocuzza San Filippo del Mela.

Vecchi e nuovi giocatori si ritroveranno lunedì prossimo, alle ore 18, al PalaMili, impianto che in questa stagione ospiterà le gare interne della Basket School Messina, per iniziare la preparazione agli ordini di coach Pippo Sidoti.

Ai riconfermati Ciccio Mazzù, Gianlorenzo Corazzon e Cristiano Scimone si aggiungeranno il ritrovato Vincenzo Marabello ed i nuovi arrivati Alberto Mazzullo e Davide Giglia. Nei giorni successivi, dopo le rituali visite mediche, si aggregheranno anche i due atleti stranieri, Travis Black e Radoslav Kolev, che giungeranno in città il 4 settembre. Alla preparazione prenderanno parte anche il play pattese, classe 1996, Alessandro Sidoti, l’ala classe 2000 Giuseppe Olivo, anche lui ex Patti, e tre ragazzi delle giovanili della Basket School: Simone Muscolino, Giuseppe Smedile e Francesco Ruggeri.

