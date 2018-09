Rugby: Italseven maschile: 16 atleti in raduno a Roma dal 3 al 5 settembre

Roma – Andy Vilk, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Seven Maschile, ha reso nota la lista dei sedici atleti che dal 3 al 5 settembre prenderanno parte al raduno di pre-selezione in vista della tappa conclusiva del Grand Prix Series 2018, in programma a Lodz (Polonia) l’8 e 9 settembre. Al termine del raduno verranno selezionati i dodici giocatori che il 6 settembre partiranno alla volta della città polacca.

Di seguito i nomi dei sedici atleti che si ritroveranno presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI, Giulio Onesti, alle 14.30 di lunedì prossimo.

Jacopo ABRAM (Ruggers Tarvisium)

Simone BALOCCHI (Patarò Calvisano)

Giulio BERTACCINI (Amatori Parma)

Gabriele BRONZINI (Rugby Colorno)

Lorenzo Maria BRUNO (Sitav Lyons Piacenza)

Simone CORNELLI (Toscana Aeroporti I Medicei)

Mattia D’ANNA (Mogliano Rugby)

Matteo FALZAPERLA (Lafert San Donà)

Gabriele LEVERATTO (CUS Genova)

Andrea MARTANI (Patarò Calvisano)

Federico PAVAN (Mogliano Rugby)

Luca PETROZZI (Lafert San Donà)

Jacopo SALVETTI (Verona Rugby)

Andrea TROTTA (Argos Petrarca Rugby)

Gianmarco VIAN (Femi-CZ Rovigo)

Luca ZINI (Argos Petrarca Rugby)

Com. Stam.