Nazionale A Un anno esatto all’inizio del Mondiale FIBA 2019

Gigi Datome: “Felice ed entusiasta come le mie prime estati in Azzurro. Mai fatto un Mondiale, mi piacerebbe molto conquistarlo sul campo” Oggi scrimmage contro la Vanoli (diretta Facebook, 18.30)

Pinzolo. Un anno esatto all’inizio del Mondiale FIBA che si disputerà in Cina a partire dal 31 agosto 2019. Gli Azzurri non sono ancora qualificati ma i buoni risultati ottenuti nella prima fase, permettono alla squadra di Sacchetti di guardare con ottimismo a un traguardo che all’Italia manca dall’edizione giapponese del 2006.

Nel ritiro di Pinzolo, la Nazionale corre e suda sotto la guida dello staff tecnico del CT Sacchetti e dopo una settimana è il momento del primo test in vista delle gare di qualificazione. Nel palazzetto di Carisolo, gli Azzurri sfideranno la Vanoli Cremona in uno scrimmage che verrà trasmesso sabato 1 settembre in diretta Facebook sulla pagina Italbasket a partire dalle 18.30.

Torna a vestire i panni di capitano, dopo le assenze nelle finestre invernali, Gigi Datome, alla sua 18esima estate in Azzurro e con un ragguardevole record di 162 presenze e 1467 punti con la canotta dell’Italia: “Ne è passato di tempo – dice – dal mio esordio con la Senior nel 2007 e ancora di più dalla primissima convocazione con l’Under 15 nel 2001. Ho avuto la fortuna di essere stato sempre sano e di essere stato sempre convocato. E’ bellissimo poter giocare con la Nazionale. Un onore e una responsabilità. In tanti anni non ho mai fatto un Mondiale e sarebbe bello poterlo giocare, sia a livello personale sia per tutto questo gruppo di giocatori. Ho seguito le gare della prima fase e devo dire che i risultati sono stati buoni. Peccato per le due sconfitte di giugno ma quel che è fatto è fatto e adesso siamo concentrati sulle prossime due partite”.

Polonia e Ungheria non sono squadre di primissima fascia ma le parole del capitano sintetizzano al massimo la filosofia dello staff e del gruppo: “In questi anni – spiega Datome – abbiamo imparato che non ci sono più squadre cuscinetto. E noi in particolare non siamo nella posizione di poter sottovalutare nessuno. Vogliamo guadagnarci il Mondiale e per questo sarà necessario affrontare polacchi e ungheresi con umiltà e grande determinazione”.

Nel ritiro di Pinzolo la squadra prende forma: “Pian piano stiamo cominciando a entrare nei dettagli – dice il giocatore del Fener – . Ci sono giocatori giovani inseriti in inverno e altri meno giovani che fanno parte da tempo del gruppo. Siamo in Trentino proprio per cercare la condizione e trovare la chimica giusta per andare in campo e centrare l’obiettivo. Da parte mia sono felice ed entusiasta come se fossero le prime estati”.

Il 6 settembre gli Azzurri partiranno alla volta di Amburgo, dove si disputeranno le due gare della Supercup 2018. Il 7 contro la Repubblica Ceca alle 17.30 e l’8 contro una tra Turchia e Germania. La prima delle due gare di qualificazione al Mondiale è prevista per il 14 settembre a Bologna contro la Polonia alle 20.15 in diretta su Sky Sport HD. L’evento del PalaDozza è organizzato da Master Group Sport, nuovo advisor della Federazione Italiana Pallacanestro.

Gli Azzurri a Pinzolo

#4 Pietro Aradori (1988, 196, A, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

#9 Nicolò Melli (1991, 205, A, Fenerbahce – Turchia)

#11 Leonardo Candi (1997, 190, P, Grissin Bon Reggio Emilia)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso Basket)

#20 Andrea Cinciarini (1986, 193, P, A|X Armani Exchange Milano)

#21 Diego Flaccadori (1996, 193, G, Dolomiti Energia Trentino)

#23 Awudu Abass (1993, 200, A, Germani Basket Brescia)

#27 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#32 Christian Burns (1985, 203, A/C, A|X Armani Exchange Milano)

#41 Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, Fenerbahce – Turchia)

Lo staff

Capo Delegazione: Giovanni Petrucci

Commissario Tecnico: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Massimo Maffezzoli, Paolo Conti

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Ortopedico: Raffaele Cortina

Medico: Sandro Senzameno

Fisioterapisti: Roberto Oggioni, Francesco Ciallella

Team Director: Roberto Brunamonti

Team Manager: Massimo Valle

Addetto Stampa: Francesco D’Aniello

Videomaker: Marco Cremonini

Addetto ai Materiali: Curzio Garofoli

Il programma

Sabato 1 settembre

Ore 18.30 – Scrimmage con Vanoli Cremona presso Palasport Carisolo (diretta Facebook)

Domenica 2 settembre

Riposo

Lunedì 3 settembre

Ore 10.00/12.00 – Allenamento

Ore 17.30/19.30 – Allenamento

Martedì 4 settembre

Ore 12.00/14.00 – Allenamento

Mercoledì 5 settembre

Ore 12.00/14.00 – Allenamento

Ore 16.00 – Trasferimento a Verona

Giovedì 6 settembre

Ore 10.30 – Trasferimento ad Amburgo (Germania)

Ore 17.30/19.00 – Allenamento presso Edel-optics.de Arena Hamburg

7/8 settembre

Supercup 2018

Venerdì 7 settembre

Ore 10.15/11.30 – Allenamento

Ore 17.30 Italia-Repubblica Ceca

Ore 20.00 Germania-Turchia

Sabato 8 settembre

Orario da definire – Allenamento

Ore 17.00 Finale 3°-4° posto

Ore 20.00 Finale 1°-2°posto

Ore 23.30 – Trasferimento a Bologna

Domenica 9 settembre

Riposo

Lunedì 10 settembre

Ore 10.00/12.00 – Allenamento presso PalaDozza

Ore 17.30/19.30 – Allenamento

Martedì 11 settembre

Ore 10.00/12.00 – Allenamento

Ore 17.30/19.30 – Allenamento

Mercoledì 12 settembre

Ore 10.00/12.00 – Allenamento

Ore 17.30/19.30 – Allenamento

Giovedì 13 settembre

Ore 17.00/19.00 – Allenamento

Venerdì 14 settembre

Ore 10.00/11.00 – Allenamento

Italia-Polonia (PalaDozza, ore 20.15, diretta Sky Sport HD)

Sabato 15 settembre

Ore 14.00 – Trasferimento a Debrecen (Ungheria)

Ore 19.00/20.30 – Allenamento

Domenica 16 settembre

Ore 18.30/20.00 – Allenamento

Lunedì 17 settembre

Ore 11.00/12.00 – Allenamento

Ungheria-Italia (Fonix Hall, ore 18.00, diretta Sky Sport HD)

Martedì 18 settembre

Rientro in Italia e fine raduno

FIBA World Cup 2019 Qualifiers

La classifica iniziale del gruppo J

Lituania 12 punti*

Italia 10

Polonia 9

Ungheria 9

Paesi Bassi 9

Croazia 9

*FIBA assegna due punti per la vittoria e uno per la sconfitta

Il calendario del gruppo J

14 settembre 2018

Croazia-Lituania

Italia-Polonia

Paesi Bassi-Ungheria

17 settembre 2018

Lituania-Paesi Bassi

Polonia-Croazia

Ungheria-Italia

29 novembre 2018

Italia-Lituania

Paesi Bassi-Polonia

Croazia-Ungheria

2 dicembre 2018

Lituania-Croazia

Polonia-Italia

Ungheria-Paesi Bassi

22 febbraio 2019

Paesi Bassi-Lituania

Croazia-Polonia

Italia-Ungheria

25 febbraio 2019

Lituania-Italia

Polonia-Paesi Bassi

Ungheria-Croazia

La formula delle qualificazioni

Otto gruppi da quattro squadre con la formula del girone all’italiana. Le migliori tre squadre di ogni gruppo si qualificano alla seconda fase, dove verranno inserite in quattro gironi da sei squadre. Le prime tre qualificate di ogni gruppo staccheranno il pass per il Mondiale 2019 (31 agosto/15 settembre). Nella seconda fase non potranno affrontarsi nuovamente le squadre che nella prima fase facevano parte dello stesso girone.

Com. Stam.