In Corea la rassegna iridata 2018 Mondiale, prime carte olimpiche in palio In pedana dal 1 al 14 settembre, inizia il Trap

Si apre il Campionato del Mondo 2018 di Tiro a Volo che verrà ospitato sulle pedane del Changwon International Shooting Range in Corea del Sud.

Alla rassegna iridata prenderanno parte 576 tiratori in rappresentanza di 70 Nazioni. In palio ci saranno le prime Carte Olimpiche per i Giochi di Tokio 2020. Quattro quelle in palio in ognuno degli eventi di Tiro a Volo presenti nel programma a Cinque Cerchi: Fossa Olimpica Femminile, Fossa Olimpica Maschile, Skeet Femminile, Skeet Maschile e Mixed Team di Fossa Olimpica.

I primi a tentare l’assalto ai pass saranno gli specialisti di Fossa Olimpica, in partenza nel tardo pomeriggio di oggi ed in gara dal 2 all’8 settembre, poi sarà la volta dello Skeet, in pedana dal 10 al 14.

In Corea anche la squadra di Double Trap, in gara nella giornata dell’8 settembre, ma dopo l’esclusione dal programma olimpico decisa dalla ISSF e dal CIO lo scorso anno, la competizione metterà in palio solo i titoli iridati.

LA SQUADRA AZZURRA DI FOSSA OLIMPICA

Senior: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo; Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Junior: Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo; Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari; Teo Petroni di Fabrica di Roma (VT)

Junior Ladies: Sofia Littamè (Fiamme Oro) di Baone (PD); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA); Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA).

Tecnico: Albano Pera

LA SQUADRA AZZURRA DI DOUBLE TRAP

Senior: Daniele Di Spigno (Fiamme Oro) di Terracina (LT); Marco Innocenti di Montemurlo (PO); Andrea Vescovi (Fiamme Oro) di Città di Castello (PG).

Junior: Eraldo Apolloni di Thiene (VI); Marco Carli di Agna (PD); Jacopo Duprè de Foresta (Fiamme Oro) di Montepulciano (SI).

Tecnico: Mirco Cenci

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Senior: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia (PT); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR)

Junior: Matteo Chiti (Carabinieri) di Pistoia; Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Niccolò Sodi di Arezzo (AR).

Junior Ladies: Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI).

Tecnico: Andrea Benelli

PROGRAMMA

Venerdì 31 agosto Arrivo delegazioni

Sabato 01 settembre Allenamenti Ufficiali Trap

Cerimonia di Apertura

domenica 02 settembre Gara Trap Femminile Junior (75 piattelli)

Gara Trap Maschile Senior (75 piattelli)

lunedì 03 settembre Gara Trap Femminile Junior (50 piattelli)

Gara Trap Maschile Senior (50 piattelli)

Ore 08.30 Finale Trap Femminile Junior

Ore 09.45 Finale Trap Maschile Senior

Martedì 04 settembre Allenamenti Ufficiali Trap

Mercoledì 05 settembre Gara Trap Maschile Junior (75 piattelli)

Gara Trap Femminile Senior (75 piattelli)

Giovedì 06 settembre Gara Trap Maschile Junior (50 piattelli)

Gara Trap Femminile Senior (50 piattelli)

Ore 08.00 Finale Trap Maschile

Ore 09.15 Finale Trap Femminile

Venerdì 07 settembre Allenamenti Ufficiali Double Trap

Gara Trap Mixed Team Senior

Ore 10.30 Finale Trap Mixed Team Senior

Sabato 08 settembre Gara Trap Mixed Team Junior

Gara Double Trap Maschile Senior (150 piattelli)

Gara Double Trap Maschile Junior (150 piattelli)

Ore 07.00 Finale Trap Mixed Team Junior

Domenica 09 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Lunedì 10 settembre Gara Skeet Maschile Junior (75 piattelli)

Gara Skeet Femminile Senior (75 piattelli)

Martedì 11 settembre Gara Skeet Maschile Junior (50 piattelli)

Gara Skeet Femminile (50 piattelli)

Ore 07.45 Finale Skeet Maschile Junior

Ore 09.00 Finale Skeet Femminile

Mercoledì 12 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Giovedì 13 settembre Gara Skeet Femminile Junior (75 piattelli)

Gara Skeet Maschile (75 piattelli)

Venerdì 14 settembre Gara Skeet Femminile Junior (50 piattelli)

Gara Skeet Maschile (50 piattelli)

Ore 08.15 Finale Skeet Femminile Junior

Ore 09.30 Finale Skeet Maschile

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana (ora locale a Changwon +7.00)

