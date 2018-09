GOLF Mondiali femminili a squadre: Italia un bel sesto posto, titolo agli Stati Uniti Eurotour: nel Made In Denmark occasione per l’inglese Lee Westwood

L’Italia (Alessia Nobilio, Caterina Don, Emilie Alba Paltrinieri) ha ottenuto un ottimo sesto posto con 570 (-10) colpi nel World Amateur Team Championships – Espirito Santo Trophy, ossia il campionato del mondo femminile a squadre disputato al Carton House Golf Club, sui due tracciati del Montgomerie Course (par 72) e dell’O’Meara Course (par 73), a Carton Demesne in Irlanda. E’ uno dei migliori risultati delle azzurre che furono seconde nel 1996 e nel 1998.

Hanno dominato le ragazze degli Stati Uniti (Jennifer Kupcho, Kristen Gillman, Lilia Vu) che hanno conquistato il titolo con 551 (-29) colpi, superando largamente il Giappone (561, -19) e la Corea (562, -18), campione uscente. Al quarto posto con 566 (-14) la Cina, al quinto con 569 (-11) la Germania e, dopo le azzurre, il Canada (573, -7), la Danimarca e il Messico (574, -6).

Nella graduatoria individuale l’oro è andato per la seconda volta di fila alla Corea grazie ad Ayean Cho (273, -17) che nelle ultime battute ha avuto ragione di Jennifer Kupcho e della giapponese Yuka Yasuda, entrambe con 275 (-15). All’ottavo posto con 285 (73 68 76 68, -5) Alessia Nobilio, autrice di un brillante 68 (-5) sull’O’Meara Course, dove le azzurre hanno giocato nel giro finale, al 23° con 289 (70 74 74 71, -1) Caterina Don e al 42° con 293 (76 74 72 71, +3) Emilie Alba Paltrinieri. Hanno accompagnato il team azzurro, che ha dato prova di una decisa compattezza di squadra, l’allenatore Roberto Zappa e il fisioterapista Luciano Bonici.

EUROTOUR: NEL MADE IN DENMARK OCCASIONE PER LEE WESTWOOD – L’inglese Lee Westwood, in vetta con 200 (68 65 67, -16) colpi al Made In Denmark, si è creato l’opportunità di portare a 24 i titoli nell’European Tour, dove non vince dal 2014, ma nel giro finale il 45enne di Worksop potrà contare appena su un colpo di vantaggio nei riguardi dei connazionali Steven Brown e Jonathan Thomson e del belga Thomas Detry (201, -15). E’ l’ultima gara valida per acquisire punteggio nelle classifiche che portano alla qualificazione diretta di otto dei 12 giocatori che comporranno la squadra europea di Ryder Cup, ma in realtà i giochi sono già fatti.

Sul percorso del Silkeborg Ry GC (par 72), ad Aarhus in Danimarca, dove è uscito al taglio Edoardo Molinari (74° con 143 – 71 72, -1), possono competere per il titolo anche gli altri due inglesi Matt Wallace, quinto con 202 (-14), e Callum Shinkwin, sesto con 204 (-12) insieme al sudafricano Christiaan Bezuidenhout, leader dopo due turni.

E’ in gara il danese Thomas Bjorn, capitano europeo di Ryder Cup, 36° con 210 (-6), che dopo l’evento assegnerà le quattro wild card a sua disposizione per completare il team. Sperano di essere scelti Matthew Fitzpatrick, salito dal 27° al 13° posto con 206 (-10), ed Eddie Pepperell, che però è sceso dal 30° al 61° con 213 (-3). Ha recuperato il danese Thorbjorn Olesen, 30° con 209 (-7), che sperava in una prestazione di alta classifica davanti ai suoi fans. Il montepremi è di 1.500.000 euro con prima moneta di 250.000 euro.

