Corea per il Mondiale di Tiro a Volo Pellielo: “Voglio l’ottava Olimpiade” Il quattro volte Campione del Mondo e medagliato olimpico parla alla vigilia della gara

Il protagonista più atteso della gara di Fossa Olimpica Maschile del Mondiale di Tiro a Volo 2018, in programma domani e lunedì 3 settembre, è sicuramente Giovanni Pellielo, che alla vigilia della gara ha messo in chiaro il suo obiettivo principale “Voglio la Carta Olimpica per partecipare alla mia ottava Olimpiade”.

Quarantotto anni di Vercelli, portacolori delle Fiamme Azzurre, è arrivato sulle pedane del Changwon International Shooting Range lunedì scorso per partecipare a quello che sarà il suo ventesimo Campionato del Mondo consecutivo. Dopo l’esordio a Barcellona nel 1993 “bagnato” con la medaglia d’argento, Johnny non ha mai mancato l’appuntamento con la Rassegna Iridata conquistando 4 titoli di Campione del Mondo (Nicosia 1995, Lima 1997, Barcellona 1998, Lima 2013, ndr), come lui solo il francese Michel Carrega, tre medaglie d’argento (oltre a quello del 1993 anche nel 2003 a Nicosia e nel 2015 a Lonato, ndr) e due medaglie di bronzo (Lathi 2002 e Granada 2014, ndr).

Ma, come anticipato, più che una nuova medaglia mondiale l’obiettivo dell’azzurro sarà quello di chiudere subito la pratica della qualificazione olimpica per assicurarsi la partecipazione ai Giochi di Tokio 2020. Dal suo debutto olimpico a Barcellona 1992 sono passati ventidue anni e lui ha sempre fatto parte della spedizione italiana, arrivando per quattro volte al podio con il bronzo di Sydeny 2000 e gli argenti di Atene 2004, Pechino 2008 e Rio de Janeiro 2016. Quella Giapponese potrebbe essere la sua ottava Olimpiade consecutiva.

“Indubbiamente il Mondiale di Changwon rappresenta il punto di partenza del cammino che ci deve condurre a Tokio. Sarà un camino arduo. Si parte in salita e la prima tappa sarà la scalata dell’Everest – ci ha spiegato il supercampione piemontese, in gara da domani con i 131 tiratori più forti di 58 Paesi –Le Carte Olimpiche andranno solo ai primi quattro. Tutti gli altri dovranno aspettare le quattro prove di Coppa del Mondo del 2019, ma io vorrei strappare subito il mio biglietto”.

Determinato ed agguerrito, Pellielo non vuole fare previsioni e conclude “Sono arrivato pronto. Spero di fare bene e soprattutto di dare il meglio di me così da non dover poi recriminare nulla. La cosa più importante e che ha sempre animato la mia azione da sportivo è questa: avere la consapevolezza di aver dato tutto per me stesso e per il mio Paese”.

Con lui in pedana domani anche Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto e Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo per i primi 75 piattelli di qualifica. Lunedì 3 si proseguirà con le ultime due serie e la finale.

In gara ci saranno anche le Junior Femminili Sofia Littamè (Fiamme Oro) di Baone (PD), Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA) ed Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA).

LA SQUADRA AZZURRA DI FOSSA OLIMPICA

Senior: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo; Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Junior: Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo; Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari; Teo Petroni di Fabrica di Roma (VT)

Junior Ladies: Sofia Littamè (Fiamme Oro) di Baone (PD); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA); Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA).

Tecnico: Albano Pera

LA SQUADRA AZZURRA DI DOUBLE TRAP

Senior: Daniele Di Spigno (Fiamme Oro) di Terracina (LT); Marco Innocenti di Montemurlo (PO); Andrea Vescovi (Fiamme Oro) di Città di Castello (PG).

Junior: Eraldo Apolloni di Thiene (VI); Marco Carli di Agna (PD); Jacopo Duprè de Foresta (Fiamme Oro) di Montepulciano (SI).

Tecnico: Mirco Cenci

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Senior: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia (PT); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR)

Junior: Matteo Chiti (Carabinieri) di Pistoia; Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Niccolò Sodi di Arezzo (AR).

Junior Ladies: Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI).

Tecnico: Andrea Benelli

PROGRAMMA

Sabato 01 settembre Allenamenti Ufficiali Trap

Cerimonia di Apertura

domenica 02 settembre Gara Trap Femminile Junior (75 piattelli)

Gara Trap Maschile Senior (75 piattelli)

lunedì 03 settembre Gara Trap Femminile Junior (50 piattelli)

Gara Trap Maschile Senior (50 piattelli)

Ore 08.30 Finale Trap Femminile Junior

Ore 09.45 Finale Trap Maschile Senior

Martedì 04 settembre Allenamenti Ufficiali Trap

Mercoledì 05 settembre Gara Trap Maschile Junior (75 piattelli)

Gara Trap Femminile Senior (75 piattelli)

Giovedì 06 settembre Gara Trap Maschile Junior (50 piattelli)

Gara Trap Femminile Senior (50 piattelli)

Ore 08.00 Finale Trap Maschile

Ore 09.15 Finale Trap Femminile

Venerdì 07 settembre Allenamenti Ufficiali Double Trap

Gara Trap Mixed Team Senior

Ore 10.30 Finale Trap Mixed Team Senior

Sabato 08 settembre Gara Trap Mixed Team Junior

Gara Double Trap Maschile Senior (150 piattelli)

Gara Double Trap Maschile Junior (150 piattelli)

Ore 07.00 Finale Trap Mixed Team Junior

Domenica 09 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Lunedì 10 settembre Gara Skeet Maschile Junior (75 piattelli)

Gara Skeet Femminile Senior (75 piattelli)

Martedì 11 settembre Gara Skeet Maschile Junior (50 piattelli)

Gara Skeet Femminile (50 piattelli)

Ore 07.45 Finale Skeet Maschile Junior

Ore 09.00 Finale Skeet Femminile

Mercoledì 12 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Giovedì 13 settembre Gara Skeet Femminile Junior (75 piattelli)

Gara Skeet Maschile (75 piattelli)

Venerdì 14 settembre Gara Skeet Femminile Junior (50 piattelli)

Gara Skeet Maschile (50 piattelli)

Ore 08.15 Finale Skeet Femminile Junior

Ore 09.30 Finale Skeet Maschile

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana (ora locale a Changwon +7.00)

Com. Stam.