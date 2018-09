Campionati Italiani Giovanili in singolo, i temporali non fermano le regate

Viareggio, 1 settembre 2018 – Viareggio si è svegliata sotto un cielo plumbeo nella terza giornata dei Campionati Italiani Giovanili in singolo, dopo i temporali notturni anche nella mattinata si sono susseguiti dei rovesci che dalle 14 hanno lasciato il posto ad un timido sole con una leggera brezza da sud-est se pur molto instabile.

Il vento era troppo leggero per i Kiteboard che sono ancora fermi a tre tabelloni, anche se dopo le proteste la classifica maschile è cambiata rispetto a ieri. Lorenzo Boschetti (CN Cesenatico) è confermato al primo posto con tre primi, cambiano il secondo che oggi diventa Dante Romeo Marrero (CV Crotone) ed il terzo, Francesco Clausi (CV Crotone). Invariata la classifica femminile, con al comando Sofia Tomasoni (Windsurfing Club Cagliari), seguita da Irene Tari (CV Porto Civitanova) e da Maggie Pescetto (YC Italiano).

Due le prove disputate oggi per gli O’Pen Bic. La classifica vede in testa dopo sette prove due ragazze, la prima è Federica Benvenuti Gostoli (LNI Ancona) che scarta un 25esimo e poi registra un primo posto, la seconda è Sofia Chistè (CV Arco) con un quarto ed un 17esimo che scarta, e al terzo posto troviamo il primo ragazzo, Davide Mulas (LNI del Sulcis), con un 21esimo ed un secondo posto.

Una prova per i Laser, sia Radial che 4.7, che arrivano così a tre prove disputate che rendono valido il Campionato, dalla eventuale quarta prova di domani potrà entrare lo scarto. La classifica dei Laser 4.7 vede in testa Niccolò Nordera (Reale YC Savoia), che ai due primi di ieri aggiunge un sesto di oggi, secondo è Corrado Franzò (CN NIC) che oggi chiude con un quarto posto, e terzo è Federico Costantini (CN Sambenedettese) primo nella sua batteria. La prima ragazza è Sofia Sechi (YC Cannigione), sesta in classifica generale e nona nella prova di oggi.

Nei Radial, il primo è il neo campione del mondo giovanile Guido Gallinaro (FV Riva) con un primo di giornata, seconda Federica Cattarozzi (CV Torbole) con un quarto, e terzo è Matteo Paulon (YC Cannigione) con un primo nella sua batteria.

Nelle tavole a vela gli unici a concludere una prova sono stati i dodici giovani windsurfisti dell’RS:X. Primo tra loro Simone Montanucci (LNI Civitavecchia) con un secondo posto, seguito da Riccardo Onali (Windsurfing Club Cagliari) con un settimo e da Carlo Maria Cipriani (SEF Stamura) con un terzo. Lerisen Di Leo (LNI Ostia) è la prima delle ragazze e sesta in generale.

Le classifiche dei Techno 293 OD restano invariate rispetto a ieri.

Le classifiche Optimist non cambiano, perché i 146 giovani velisti sono stati fatti rientrare a terra senza aver concluso alcuna prova.

Domani sarà il quarto ed ultimo giorno dei Campionati Italiani Giovanili in singolo, e dopo le prove che inizieranno alle 10 per i Laser Radial e 4.7 e alle 11 per gli altri, verranno premiati i Campioni del 2018 nelle classi Optimist, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth, O’Pen Bic e Kiteboarding. Non saranno date partenze dopo le 15,30 e le premiazioni sono previste sul Palco del Villaggio Vela davanti al Club Nautico Versilia alle 17,30.

Kinder+Sport è il progetto di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero nato per diffondere e promuovere la pratica sportiva come una sana abitudine quotidiana.

Crescita, educazione, socialità: sono questi i valori fondanti del progetto. L’idea nasce dalla consapevolezza che una vita sana deriva da un’alimentazione equilibrata e soprattutto da una pratica corretta e costante di esercizio fisico.

Dal 2014 Kinder+Sport collabora con la FIV (Federazione Italiana Vela), supportando alcune delle principali manifestazioni veliche riservate agli atleti più giovani e di valore: la Coppa Primavela, la Coppa del Presidente, la Coppa Cadetti e i Campionati Nazionali Giovanili classi in singolo, eventi che coinvolgono oltre 800 partecipanti.

