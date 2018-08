Sabato 1 settembre l’inaugurazione del Palasport Pippo Nicosia

L‘ Asd Real Basket Agrigento comunica che sabato, 1 settembre, sarà ufficialmente inaugurato il palazzetto dello sport Pippo Nicosia di Agrigento dopo gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione sostenuti economicamente dalla società del presidente Alessandro Bazan che ha in gestione l’impianto comunale.

La cerimonia del taglio del nastro si terrà alle ore 18 e vi parteciperanno, tra gli altri, il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, gli assessori della sua giunta, lo staff tecnico e dirigenziale della Real Basket Agrigento. Subito dopo l’inaugurazione, le formazioni di pallavolo femminile della Seap Aragona che milita in B2 e della Sigel Marsala di A2, daranno vita ad un incontro che sarà più un’esibizione che una gara amichevole. Le due squadre, per evitare infortuni, non forzeranno i ritmi perché hanno da poco iniziato la preparazione atletica. L’evento è aperto al pubblico.

