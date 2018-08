Rugby: Su DAZN al via il Guinness PRO14 con Zebre RC e Benetton Rugby

DAZN trasmetterà in diretta e on-demand tutte le partite di regular season delle due franchigie italiane, oltre ai playoff, alle semifinali e alla finale

Zebre Rugby v Southern Kings e Dragons v Benetton Rugby i match del primo turnoAl commento per la prima giornata anche gli ex Azzurri Mauro Bergamasco e Paul Griffen

Milano – Scatterà venerdì 31 agostosu DAZN la sfida ai campioni del Leinster per il titolo 2018-19 del Guinness PRO14, la competizione transnazionale di rugby a 15 per club che vede coinvolte le federazioni di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica.

La piattaforma di streaming trasmetterà, in diretta e on-demand, tutte le partite di regular season di Zebre Rugby e Benetton Rugby, le due franchigie italiane al via del torneo, oltre ai playoff, alle semifiinalie alla finaleper il titolo.

Il primo appuntamento per gli appassionati di rugby su DAZN è previsto per le 20.35 di venerdì 31 agosto, quando allo Stadio “Sergio Lanfranchi” di Parma i padroni di casa delle Zebreaffronteranno i sudafricani dei Southern Kings, con il commento di Gianluca Barca e dell’ex mediano di mischia azzurro Paul Griffen.

Il giorno successivo, sabato 1 settembre, prende invece il via da Newport, contro i gallesi dei Dragons,l’avventura del Benetton Rugby. Il match su DAZN verrà commentato, a partire dalle 20.35, da Federico Medae dall’ex stella della Nazionale Italiana Rugby Mauro Bergamasco, uno dei soli due giocatori al mondo ad aver partecipato sul campo a cinque edizioni della Rugby World Cup.

