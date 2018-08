Rugby in tv: il palinsesto ovale del weekend

Roma – Il ritorno del Guinness Pro 14, la Mitre Ten Cup e la seconda tappa del Women Grand Prix Series di Rugby Seven affolleranno il palinsesto ovale del weekend.

Si parte con la prima giornata del Guinness Pro 14. A Parma le Zebre Rugby Club di coach Bradley, all’esordio tra le mura amiche dello Stadio “Lanfranchi”, affronteranno i Southern Kings. Il match contro i sudafricani sarà trasmesso in diretta su DAZN alle 20.35 di venerdì 31 agosto con il commento di Gianluca Barca e dell’ex numero 9 azzurro Paul Griffen.

Nella mattinata di sabato 1 settembre alle 9 prenderà il via la seconda tappa dei Women Grand Prix Series in programma a Kazan. In Russia la Nazionale Italiana Seven Femminile affronterà nella fase a gironi Inghilterra, Irlanda e Polonia. Le Azzurre, guidate dal neo tecnico Alfredo De Angelis, saranno impegnate nella seconda fase del torneo domenica 2 settembre: diretta streaming su rugbyeurope.eu.

Nella mattinata di sabato troverà spazio anche la Mitre Ten Cup: si affronteranno North Harbour e Tasman, match che sarà trasmesso in diretta alle 9.35 su Sky Sport Arena.

Ultimo appuntamento del weekend delle due franchigie italiane in programma sabato sera alle 20.35. Il Benetton Rugby inizierà la propria avventura stagionale nel Guinness Pro 14 in casa dei Dragons. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN con il commento di Federico Meda e dell’ex stella di Italrugby, Mauro Bergamasco.

Questo il palinsesto completo:

Guinness Pro 14 – I giornata – 31.08.18 – ore 20.35 – diretta DAZN

Zebre Rugby Club v Southern Kings

Women Grand Prix Series – II tappa – 01.09.18 – ore 9 – diretta rugbyeurope.eu

Italseven Femminile impegnata nella fase a Gironi a Kazan

Mitre Ten Cup – 01.09.18 – ore 9.35 – diretta 9.35 Sky Sport Arena

North Harbour v Tasman

Guinness Pro 14 – I giornata – 01.09.18 – ore 20.35 – diretta DAZN

Dragons v Benetton Rugby

Women Grand Prix Series – II tappa – 02.09.18 – ore 9 – diretta rugbyeurope.eu

Italseven Femminile impegnata nella seconda fase del torneo a Kazan

Com. Stam.