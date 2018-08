Us Open 2018: il ritorno di Andy Murray

All’avvio l’ultimo grande slam dell’anno, lo Us Open. Iniziato lunedì 27 agosto, il tabellone principale maschile vede il ritorno di andy murray

Finalmente torna a disputare una prova del grande slam Andy Murray, dopo una lunga assenza. Lo scozzese non giocava un torneo dello slam dall’edizione di Wimbledon 2017, nella quale aveva perso ai quarti di finale e poi era stato costretto al ritiro in seguito al suo infortunio all’anca. Anca che gli ha causato parecchi problemi, tanto da portarlo ad affrontare un’operazione chirurgica all’inizio di quest’anno e che gli ha permesso di tornare in campo solamente a giugno. Non ha partecipato a Wimbledon per paura di affaticarsi troppo e al Citi Open di Washington, arrivatoci alla posizione n.832, ha deciso di ritirarsi ai quarti per risparmiare altre energie. Arriva così all’ultimo grande slam della stagione, dopo un’assenza di quasi un anno e mezzo da queste grandi competizioni, con la posizione n.375 e la voglia di recuperare tutto il tempo perso. All’esordio batte l’australiano James Duckworth con il punteggio di 6-7(5) 6-3 7-5 6-3, ora attendiamo l’esito della partita di secondo turno contro Fernando Verdasco. Un ottimo banco di prova per testare il recupero dello scozzese.

Gli ottimi avvii nel tabellone femminile: tra le mamme Serena Williams, Vika Azarenka e le campionesse Sloane Stephens, Caroline Wozniacki

Superano agilmente il primo turno anche Roger Federer, Rafael Nadal, Caroline Wozniacki, Serena Williams, Victoria Azarenka (la quale conquista senza problemi anche il secondo round contro la Gravilova) e Maria Sharapova (la quale batte la veterana Patty Schnyder, tornata a competere in uno slam alla soglia dei quarant’anni). Tra le donne una sorpresa è arrivata dalla numero uno Simona Halep: la rumena esce al primo turno dall’estone Kaia Kanepi per il punteggio di 6-2 6-4 dopo appena 75 minuti di gioco. Qualcosa che ha dell’incredibile e del sorprendente, che però non mette in discussione la prima posizione mondiale, perché anche la Wozniacki dovesse vincere il torneo avrebbe 7905 punti contro gli 8061 della Halep. La detentrice del torneo è l’americana Sloane Stephens, la quale l’anno scorso aveva battuto la connazionale Madison Keys, e vedremo se riuscirà a riconfermare il titolo vinto in casa o se ci riserverà anche lei delle sorprese.