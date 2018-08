Una settimana alle Vele d’Epoca di Imperia

Presentate a Imperia le Vele d’Epoca 2018. A una settimana dal taglio del nastro dell’edizione numero 20 delle Vele d’Epoca, con il villaggio in fase finale di allestimento, la città si prepara ad accogliere le oltre 50 signore del mare che per 5 giorni si daranno battaglia in acqua e faranno bella mostra di sé in banchina. Un pieno di novità per gli eventi e gli spettacoli previsti per questa settimana di vela, sport e cultura del mare.

A una settimana esatta dalla cerimonia di apertura delle Vele d’Epoca – Panerai Classic Yachts Challenge, la regata evento che tanto significa per Imperia e per la Liguria, è stata presentata nell’auditorium del museo del mare alla presenza di tanti giornalisti, istituzioni e ospiti.A fare gli onori di casa, il presidente di Assonautica Enrico Meini, affiancato dal Sindaco di Imperia, On. Claudio Scajola, che ha illustrato i punti cardinali dell’edizione 2018. Oltre 50 le imbarcazioni attese a Imperia, un autentico museo a vele spiegate, a rappresentare la storia e l’evoluzione della vela nel secolo scorso. Quasi 100 anni separano infatti le più anziane dalle più giovani, con lo scettro della più ‘anziana’ – un titolo di merito in questo genere di regate – allo splendido 18 metri Tigris, del 1899, seguito a breve distanza dal ‘piccolo’ Kelpie (20 metri) e Moonbeam of Fife (30 metri) entrambe Classe 1903. Tra queste, un po’ di tutto, con autentiche pietre miliari della storia dello yachting come Jalina, classe 1946 che è stata la vincitrice della prima edizione della Giraglia del 1953, piuttosto che il leggendario Moro di Venezia I (1976), Vistona (1937), Oiseau de Feu (1937) o alcuni dei pezzi più pregiati della Marina Militare come Artica II (1956), Corsaro II (1960) e Stella Polare (1965). “Questa edizione di Vele d’Epoca presenta sensibili novità rispetto al passato – ha esordito Enrico Meini di Assonautica Imperia – Intanto dal punto di vista organizzativo, con un progetto mirato a integrarsi ancor più marcatamente con la città, attraverso un fitto programma di eventi collaterali. Il legame tra ‘le Vele’ e Imperia non può che crescere, ora che Assonautica può contare sul supporto di sponsor appassionati, intenzionati a elevare il tasso qualitativo di questo appuntamento di anno in anno. La sfida è lanciata, attendiamo con curiosità la risposta degli imperiesi, degli appassionati d’oltre confine e degli equipaggi, con cui condividere i pregi e i difetti, per crescere, di un appuntamento clou del calendario del circuito Panerai”. Come anticipato, le vele inizieranno ufficialmente il 5 settembre alle 17:30 con la cerimonia di apertura in Calata Anselmi e con il taglio del nastro coinciderà anche l’avvio degli eventi a terra che faranno da contraltare alle bellezze in acqua. Ogni sera sono previsti spettacoli musicali, itinerari gastronomici, show – cooking, concerti live, dj-set fino all’immancabile spettacolo pirotecnico del sabato sera. Tra i collaterali, anche un ricco programma di conferenze presso l’auditorium del museo navale. Gli argomenti di questo ciclo di conferenze toccheranno tematiche vicine a chi va per mare, con un focus particolare alla presentazione di un nuovo progetto sulla protezione solare della pelle, per andare poi su argomenti legati alla tutela e salvaguardia dell’ambiente marino. Ad arricchire ulteriormente l’agenda una serie di mostre, laboratori e attività collaterali per famiglie e appassionati. Prima fra tutte l’installazione fotografica ‘Il Vento della Vita’ di Settimio Benedusi, come pure i Laboratori per bambini a cura di Costa Balenae. Da non perdere poi le dimostrazioni operative dei Sommozzatori della Polizia di Stato e della Capitaneria di Porto di Imperia.Grazie anche al contributo del FAI e al Comitato SottoTina, nelle giornate di sabato e domenica, sarà possibile visitare in esclusiva Villa Faravelli e la Cupola del Duomo. Il fittissimo calendario di attività a terra e in mare dimostra la volontà delle istituzioni e della città nel valorizzare un evento e integrarlo perfettamente con il tessuto delle iniziative cittadine, avvicinando così due mondi solo apparentemente lontani. Automotive Partner di questa edizione sarà il gruppo FCA con il suo brand Alfa Romeo. Una flotta di 4 modelli sarà a disposizione di ospiti e regatanti come courtesy car. Vele d’Epoca e Alfa Romeo condividono un DNA che sintetizza stile, competizione e passione e proprio per questa ragione FCA ha deciso di abbinarsi a un evento così importante del calendario velico internazionale Le Vele si rinnovano anche attraverso un nuovo sito internet, www.veledepoca.com, piattaforma di servizio per i regatanti con tutti i documenti scaricabili online, gallery e video giornalieri. Grande attenzione anche allo sviluppo dei canali social, con una serie di inediti contenuti prodotti dal nuovo team media. Nate nel 1986 da una felice intuizione di Pier Franco Gavagnin, direttore di Portosole Sanremo, le Vele d’Epoca di Imperia sono diventate un appuntamento fondamentale delle regate classiche nel Mediterraneo. Al primo raduno parteciparono all’incirca 30 imbarcazioni, un numero importante che segnò il primo passo per la crescita esponenziale della manifestazione. Entrate a far parte di diversi Circuiti internazionali durante il corso degli anni, nel 2006 Officine Panerai diventa il Title Sponsor e decide di includere le Vele d’Epoca all’interno del Panerai Classic Yachts Challenge. Per l’edizione 2018, le Vele d’Epoca di Imperia, oltre al Title Sponsor Panerai, possono contare sul supporto di FCA – Alfa Romeo, Frantoio Sant’Agata, Pommery e Toio. Per la parte in acqua le regate sono organizzate dallo Yacht Club Imperia mentre la logistica a terra e gli ormeggi, grazie alla collaborazione di GoImperia. Le Vele d’Epoca hanno il prezioso contributo della Camera di Commercio Riviere di Liguria, del Comune e di Regione Liguria con il Patrocinio della Marina Militare.

Com. Stam.

OFFICINE PANERAI

Fondata nel 1860 a Firenze come laboratorio, negozio e scuola di orologeria, Officine Panerai è stata per anni il fornitore di strumenti di precisione per la Marina Militare Italiana, soprattutto per le esigenze dei corpi speciali subacquei. I progetti sviluppati in questo periodo – tra cui gli orologi Luminor e Radiomir – sono stati coperti dal segreto militare per anni e il loro lancio sul mercato internazionale è avvenuto in seguito all’acquisizione del marchio da parte del gruppo Richemont nel 1997. Oggi Officine Panerai sviluppa e produce nella manifattura di Neuchâtel i propri movimenti e orologi, sintesi tra design e storia italiani e maestria manifatturiera svizzera, che sono venduti attraverso un’esclusiva rete di distributori e nelle boutique monomarca nel mondo.

www.panerai.com