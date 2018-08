FIBA World Cup 2019 European Qualifiers Da ieri aperta prevendita per Italia-Polonia Azzurri in campo a Bologna il 14 settembre alle ore 20.15

Il primo decisivo passo verso il Mondiale 2019. Gli Azzurri di coach Meo Sacchetti saranno di scena a Bologna il 14 settembre per provare a battere la Polonia e fare un ulteriore step verso la rassegna iridata del prossimo anno in Cina. I polacchi hanno chiuso al secondo posto la prima fase piazzandosi dietro la Lituania e davanti a Ungheria e Kosovo con uno score di tre gare vinte e tre perse.

L’evento in programma il 14 settembre alle ore 20.15 al PalaDozza di Bologna è organizzato da Master Group Sport, nuovo advisor della Federazione Italiana Pallacanestro.

La prevendita dei biglietti per il match è ufficialmente aperta da ieri, martedì 28 agosto in tutte le ricevitorie del circuito Vivaticket e sul sito www.vivaticket.it/ita/event/italia-vs-polonia/116512

L’ingresso sarà gratuito per i bambini fino a 4 anni. Ingresso a prezzo ridotto da 5 a 14 anni e Over 65. Per tutte le altre info, scrivere a ufficiostampa@mgsport.com

Dopo aver chiuso la prima fase in testa al girone davanti alla Croazia e ai Paesi Bassi, gli Azzurri sono ora inseriti nel girone J che comprende anche Lituania, Polonia, Ungheria, Croazia e Paesi Bassi. Nelle tre finestre della seconda fase (settembre, novembre/dicembre e febbraio) si giocheranno gare di andata e ritorno e le formazioni che si sono già affrontate nella prima fase non potranno farlo nuovamente. Al Mondiale andranno le prime tre.

Questa la classifica alla vigilia dell’inizio della seconda fase: Lituania 12 (6/0), Italia 10 (4/2), Polonia 9 (3/3), Paesi Bassi 9 (3/3), Croazia 9 (3/3), Ungheria 9 (3/3).

Nella seconda finestra l’Italia ospiterà la Lituania il 29 novembre e farà visita alla Polonia il 2 dicembre. Ultime gare nel 2019 contro Ungheria in casa il 22 febbraio e Lituania in trasferta il 25 febbraio.

