Primi giorni sulle nevi di Ushuaia per gli azzurri di Cdm. Sempre più probabile il forfeit di La Parva per gli allenamenti dei discesisti

Primi giorni di allenamento per le squadre di slalom, gigante e velocità maschile che hanno raggiunto Ushuaia per il classico raduno di fine estate.

Le condizioni delle piste argentine sono buone e tutte molto dure, quasi ghiacciate, nella nottata sono caduti una quindicina di centimetri di neve che saranno ripuliti dagli addetti. Il programma di questo primissimo periodo è concentrato soprattutto sulle sessioni di gigante, con un po’ di impostazione di slalom, sul quale i ragazzi si concentreranno nei prossimi giorni, mentre al velocità è programmata in una seconda fase. A tal proposito, continuano ad arrivare indicazioni poco incoraggianti da La Parva, in Cile, dove i velocisti avrebbero dovuto trasferirsi dal 7 settembre. Le piste continuano ad essere insufficientemente innevicate a causa delle alte temperature della zona, nelle prossime ore verrà presa una decisione definitiva sull’annullamento del viaggio, che allungherebbe la permanenza argentina di Emanuele Buzzi, Christof Innerhofer e Dominik Paris fino al 17 settembre, giorno di rientro in Italia.

Com. Stam.