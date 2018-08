La Nuova Pallacanestro Messina ingaggia Simone Gugliotta

La Nuova Pallacanestro Messina comunica di aver ingaggiato per la stagione sportiva 2018/2019 il lungo milazzese Simone Gugliotta.

L‘atleta mamertino classe 1988 nel corso della sua carriera ha vestito fra le altre le maglie di Progetto Basket Barcellona, Cocuzza San Filippo del Mela, Cus Messina, F.P. Sport, Orsa Barcellona e Castanea ed è pronto a mettere la sue esperienza a disposizione di coach Pizzuto. “Sono stato molto contento della chiamata da parte di Carmelo Caruso – ha dichiarato Gugliotta – e di poter far parte di un progetto serio. Ritrovo nelle vesti di allenatore Claudio Pizzuto con cui ho giocato insieme, ho tanta voglia di fare bene”

“Da parte mia ci sarà massima disponibilità per creare l’entusiasmo giusto con i compagni, sia più giovani che maturi come me –prosegue Gugliotta – so che la società è attiva sul mercato e potrebbe arrivare qualche mio ex compagno di squadra e questo rappresenterebbe un vantaggio dal punto di vista dell’affiatamento. L’obiettivo stagionale? – conclude il neoacquisto della Nuova Pallacanestro Messina – Partiamo per divertirci, ma io gioco per vincere!”

Com. Stam.