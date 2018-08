Il team Oman Air team conquista il terzo posto delle Extreme Sailing Series di Cardiff

Il team Oman Air si assicura un posto sul podio con una brillante prestazione nella giornata finale delle Extreme Sailing Series a Cardiff

Un ultimo giorno decisivo, quello di ieri, che l’equipaggio del GC32 di Oman Air ha dovuto affrontare da terzo in classifica ad un solo punto dal quarto. Il team ha voluto da subito mettere le cose in chiaro ed ha allungato la distanza dal quarto, assicurandosi così un posto sul terzo gradino del podio dell’evento di Cardiff Bay, ad un soffio dal secondo.

Dopo due secondi posti ed un terzo nelle prime prove, la barca omanita ha ingranato la marcia ed ha infilato tre vittorie nelle ultime quattro prove, compresa quella finale a punteggio doppio.

La vittoria della tappa è andata al fortissimo team Svizzero di Alinghi con 307 punti, dopo aver superato SAP Extreme Sailing Team che ha chiuso a 304 punti – uno solo più di Oman Air.

E’ stata una grande dimostrazione di resilienza da parte di un team che ha chiuso il primo giorno in quinta posizione e che ha scuffiato nella penultima giornata, un incidente per cui Pete Greenhalgh ha dovuto subire dei trattamenti medici.

“Abbiamo avuto una bella giornata in acqua oggi, abbiamo fatto del nostro meglio lottando per la vittoria” – ha dichiarato lo skipper Phil Robertston.

“Dopo il primo giorno ci siamo trovati ben 20 punti dietro a SAP, e il tuffo di ieri non ha aiutato, oggi abbiamo solo voluto dimostrare di poter migliorare regata dopo regata.”

Ad un certo punto, nella prova finale, il team dell’Oman composto da Robertson, Stewart Dodson, James Wierzbowski, Nasser Al Mashari e la riserva Adam Piggott si è trovato in testa all’evento di Cardiff, ma poi si sono invertite le posizioni finali e ha concluso terzo overall.

“Splendida giornata oggi, abbiamo dato il massimo e siamo saliti sul podio – dice Al Mashari – siamo felici per come sono andate le cose e non vediamo l’ora di tornare in acqua al prossimo evento per conquistare un altro bel risultato.”

La prossima fermata del circuito giramondo delle Extreme Sailing Series sarà San Diego, in California, dal 18 al 21 ottobre, seguito alla fine di novembre dall’evento finale a punteggio doppio a Los Cabos in Messico.

Nella classifica della stagione, Oman Air è in terza posizione con 51 punti, dietro al leader Alinghi che ne ha 57 e a SAP, secondo, con 55.

Com. Stam.