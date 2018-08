Frau a Santa Caterina Valfurva cerca l’allungo decisivo in Cdm: tutti gli azzurri in pista fra venerdì e sabato

La Coppa del mondo di sci d’erba è pronta per il gran finale che sarà ospitato sulle piste di Santa Caterina Valfurva (So) e Sauris (Ud). Si comincia sulla pista valtellinese venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre con due slalom sprint (i concorrenti disputano quattro manches, verranno sommati per la classifica finale i due migliori tempi), ai quali prenderà parte la squadra azzurra al gran completo, con Edoardo Frau (leader della classifica generale con 810 punti contro i 677 dello svizzero Mirko Hueppi), Daniele Buio, Pietro Guerini, Mattia Arrigoni, Marco Combi, Filippo Zamboni, Lorenzo Gritti, Jacopo Facchin, Nicolo’ Schiavetti, Fabrizio Rottigni, Marco Milesi e Tommaso Reghin fra gli uomini e Antonella Manzoni, Ambra Gasperi, Monica Ferrighetto, Federica Milesi, Margherita Mazzoncini e Chiara Milesi fra le donne.

Com. Stam.