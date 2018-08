Rugby: La Selezione Italiana 7s vince il Torneo di Harpenden

Harpenden (Inghilterra) – Con sei vittorie in altrettanti incontri la Selezione Italiana 7s di Andy Vilk si aggiudica l’edizione numero cinquantatré del torneo a inviti di Harpenden, in Inghilterra, chiudendo imbattuta la manifestazione e aggiudicandosi il primo trofeo stagionale.

In vista dell’ultima tappa del Grand Prix europeo di settembre in Polonia, coach Vilk ricava alcune importanti indicazioni dalla vittoria in terra britannica, con gli Azzurri che chiudono in testa il proprio girone senza concedere mete ai McFlames, alla selezione della Royal Navy e ai WPriests.

La difesa italiana rimane imbattuta anche nei quarti di finale, dove domina i Royal Engineers 32-0, mentre una meta concessa in semifinale ai Royal Navy Sharks non pregiudica comunque il successo per 17-7 e l’accesso alla finale, vinta con lo stesso punteggio contro i Sherards Assassins.

