Podismo: Alla favolosa Mezzanotte Running Biorace 2018 vittorie di Luana Russo e Lucio Cimò

Isola delle Femmine (PA). Una notte da stelle scintillanti quella appena trascorsa, 24 agosto ’18, ad Isola delle Femmine (PA) in occasione della Mezzanotte Running 3° Trofeo Gustosita, ancora battuto il record di classificati che pone l’evento tra i più apprezzati e partecipati del panorama regionale.

La manifestazione egregiamente organizzata dalla ASD Polisportiva Pegaso Athletic con il patrocinio del Comune di Isola delle Femmine sotto l’egida della ACSI Sicilia Occidentale valida come prova ufficiale del BioRace Trofeo ECP Pegaso Abacus/Per…Correre è stata dominata agonisticamente da Lucio Cimò (ASD Universitas PA) in 24’11’’ e tra le donne da Luana Russo (ASD Marathon Club Sciacca) in 28’57’’ per loro il gradino più alto del podio ed una marea di premi di grande valore tra cui il prezioso Trofeo Gustosita.

Nella classifica generale soltanto quattro atleti sono riusciti a scendere sotto il muro dei 25 minuti per completare i 7500 metri della gara tra cui oltre al già citato L. Cimò il compagno di squadra Lorenzo Abbate 24’26’’, Salvatore Casarrubea (ASD ACSI Atletica Terrasini), Alberto Fieramosca (ASD Marathon Club Sciacca) 24’49’’ buon quinto posto assoluto Luigi Giuliana (ASD Marathon Club Sciacca) in 25’00’’. Tra le donne seconda assoluta Azzurra Agrusa (ASD 5 Torri Trapani) in 30’01’’, terza Sabrina Sammartino (ASD Club Atletica Partinico) in 30’40’’ , quarta Serena Zeferino (ASD Universitas Pa) in 30’40’’ e quinta Carmelinda Raimondi (ASD Pol. Pegaso Athletic ) in 31’05’’.

Contro tutto e tutti la Mezzanotte Running Città di Isola delle Femmine 3° Trofeo Gustosita si è svolta in maniera fluida e passionale il brutto tempo, che ha aveva tenuto in apprensione per tutta la vigilia il Comitato Organizzatore con tuoni e fulmini accompagnati da un terribile acquazzone, quasi magicamente lasciava spazio alle stelle e la luna che timidamente si godevano dall’alto il meraviglioso spettacolo sportivo offerto dai partecipanti provenienti da tutta Italia.

Un successo su tutti i fronti a partire dal ricco pacco gara , dalla promozione dell’evento e dei partner , al numero e la qualità dei partecipanti, al mitico ristoro finale alla cerimonia di premiazione molto partecipata grazie all’allungamento fino al decimo di ogni categoria (unica gara in Sicilia) il tutto accompagnato dall’ accoglienza dello Staff del Gustosita Lounge Bar e coordinato dal dinamico duo Tiziana Zappulla e Peppino Terenzio che alla fine della lunga nottata ricevevano i complimenti sinceri degli atleti e cosa più importante dagli accompagnatori fortunati spettatori di un evento unico e ineguagliabile. Appuntamento per la prossima edizione il 26 luglio 2019 con tante altre e coinvolgenti sorprese per promuovere sempre più il territorio e il turismo sportivo nella splendida Città di Isola delle Femmine..

