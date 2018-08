Campionato del Mondo di Compak Sporting Oro per la Maruzzo e bronzo per Camporese Gli azzurri di Spada centrano 11 medaglie nella Rassegna Iridata a Rio Salso

Il quindicesimo Campionato del Mondo di Compak Sporting, appena concluso sulle pedane del Tav San Martino di Rio Salso di Tavullia, ha regalato all’Italia ben 11 medaglie: 2 d’oro, 3 d’argento e 6 di bronzo.

Gli azzurri, guidati dal Commissario Tecnico Veniero Spada, hanno brillato tra gli oltre 670 tiratori arrivati da tutto i mondo per aggiudicarsi i titoli iridati in palio ed accolti in maniera egregia dal Presidente del sodalizio marchigiano Oliviero Pacassoni e dal suo staff.

Il risultato più prestigioso è stato quello concretizzato da Martina Maruzzo, venticinquenne di Nanto (VI), che dopo aver chiuso le otto serie di gara con il punteggio di 192/200 si è trovata a dover spareggiare con la spagnola Beatriz Laparra Cuenza per l’oro e l’argento. Nella serie di spareggio l’azzurra ha avuto la meglio con lo score di 18/25 a 16/25 assicurandosi l’oro e costringendo l’avversaria alla piazza d’onore. Sul terzo gradino del podio è salita l’inglese Amy Easeman con 188/200.

Di assoluto pregio anche il terzo posto centrato dal giovane padovano Cristian Camporese, due volte a medaglia con il bronzo nella classifica Open e l’argento in quella Junior.

Davanti a lui in entrambi i casi il francese Matthiew Zeude, neo campione del Mondo Open e Junior con lo score di 198/200, mentre il nostro si è aggiudicato l’argento riservato ai più giovani con 197/200 ed il bronzo della classifica generale con 197/200 +21/25.

Con lui sul podio Junior è salito anche Alessandro Tonini di Fucecchio (FI), terzo con lo score di 194/200.

Di bronzo anche la prestazione di Mauro Bosi di Forlì tra i Senior. Per salire sul podio l’azzurro ha dovuto spareggiare con il compagno di squadra e CT Veniero Spada, anche lui approdato al punteggio di 191/200, ma poi regolato con il parziale di 19/20 a 18/25. Meglio di loro solo l’inglese David Kempley, oro con 194, ed il danese Jarn Olsen, argento con 192.

L’ultima medaglia individuale del forziere azzurro l’ha conquistata il Master Ottorino Rovetta di Bedizzole (BS), terzo con 171/200 alle spalle dell’austriaco Hermann Traussnigg e dello svizzero Alain Reyna, rispettivamente d’oro con 177 e d’argento con 172.

Passando alle classifiche a squadre, in quella maschile Bosi insieme a Carlo Sestini di Empoli (FI) ed a Paolo Battisti di Monteciccardo (PU) si sono meritati la medaglia d’argento con il punteggi9o di 567/600 alle spalle degli inglesi, primi con 570, e davanti agli spagnoli, terzi con 540.

Di bronzo, invece, la prestazione delle azzurre Maruzzo, Arianna Bonigolo di Mira (VE) e Carla Flammini di Bellante (TE) che hanno totalizzato 538/600.

D’oro gli Junior Camporese, Michael Nesti di Pistoia e Massimiliano Marri di Solarino (SR) con iol totale complessivo di 581/600, mentre sulla piazza d’onore si sono accomodati i Senior Bosi, Carlo Sestini di Empoli (FI) e Battisti con lo score di 567.

Infine, a Giovanni Zamboni di Gavardo (BS), Gianmario Ferrari di Zanica (BG) e ad Enzo Gibellini di Borgosesia (VC) è andato il bronzo della classifica dei Veterani.

“Non posso dirmi altro che soddisfatto dei risultati che la squadra italiana ha saputo meritarsi in questo Campionato del Mondo – ha detto il CT Spada – Faccio i miei complimenti ai tiratori che sono andati a podio ma anche a quelli che ci hanno provato. Doverosi i complimenti anche al Comitato Organizzatore che ha saputo ospitare tutti i partecipanti nel modo migliore, assicurando all’Italia l’ennesimo successo organizzativo”.

Com. Stam.