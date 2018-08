Nazionale Femminile a La Spezia Oggi con Israele (ore 20.00), diretta sulla pagina Facebook della FIP

A sostenere le Azzurre ci sarà anche Cecilia Zandalasini Crespi: “Vogliamo concludere il raduno in modo serio ed entusiasta”

Dopo l’amichevole di Vicenza con Wake Forest e le due partite giocate contro la Francia ad Anglet, la Nazionale Femminile chiude il proprio raduno estivo affrontando Israele il 27 e il 28 agosto al PalaMariotti di La Spezia (ingresso gratuito, diretta streaming sulla pagina Facebook della Fip).

Così Marco Crespi. “Due settimane di lavoro guardando avanti, qualità ogni giorno, e non solo tecnica. Concluderlo in modo serio ed entusiasta con Israele sarà quello che le ragazze faranno”. Tutte le Azzurre sono a disposizione, lo staff tecnico deciderà le 12 da mandare in campo domani. A sostenere la Nazionale ci sarà anche Cecilia Zandalasini, che tornata da Minneapolis da un paio di giorni ha deciso di passare a trovare le Azzurre. Con lei anche Giovanni Lucchesi, che sabato con la sua Under 16 ha vinto la medaglia d’Oro all’Europeo di Kaunas.

Il bilancio tra Italia e Israele è di 8 partite totali: l’ultimo confronto si è giocato il 24 maggio 2014 a Castel San Pieto (Bologna) e le Azzurre allora allenata da Roberto Ricchini vennero sconfitte 77-79. L’ultimo nostro successo risale al 3 giugno 2012 (70-65) in occasione del torneo di Belgrado.

La Spezia ospiterà poi anche la partita di qualificazione all’EuroBasket Women 2019 che l’Italia giocherà il 21 novembre contro la Svezia. Quattro giorni prima (il 17), la trasferta in Croazia. Al momento l’Italia è al comando del girone H ma saranno gli ultimi due impegni a definire le squadre che accederanno all’Europeo. Si qualifica la prima del girone e le sei migliori seconde classificate degli otto gruppi.

Italia-Israele (La Spezia – PalaMariotti, ore 20.00)

ITALIA

6 Valeria Battisodo (30, 1.74, P)

7 Caterina Dotto (25, 1.70, G)

8 Marcella Filippi (33, 1.85, A)

9 Gaia Gorini (26, 1.81, P-G)

10 Francesca Dotto (25, 1.70, P)

11 Francesca Pan (21, 1.84, A)

12 Sabrina Cinili (29, 1.91, A)

13 Valeria De Pretto (27, 1.85, A)

14 Martina Crippa (29, 1.78, G/A)

15 Olbis Andre (20, 1.86, C)

16 Jasmine Keys (21, 1.90, A)

18 Giuditta Nicolodi (23, 1.85, A)

20 Elisa Ercoli (23, 1.90, C)

21 Giulia Ciavarella (21, 1.77, G-A)

23 Elisa Penna (23, 1.88, A)

Allenatore: Marco Crespi

Assistenti: Angela Adamoli, Michele Catalani

ISRAELE

3 Tal Lev (21, 1.80, G-A)

6 Liad Orbach 19, 1.82, G-A)

5 Rony Ben-Nun (29, 1.72, A)

10 Naama Shafir (29, 1.70, P)

13 Daniel Raber (22, 1.83, A-C)

15 Yael Bracha Galili (21, 1.77, G)

17 Nof Kedem (24, 1.70, G)

20 Ofir Banet (22, 1.68, A)

21 Gili Eisner (17, 1.76, G)

24 Danielle Karsh (17, 1.75, P)

44 Eden Rotberg (20, 1.68, G)

55 Mariam Hannoun (24, 1.78, G-A)

All. Adan Inbar

EuroBasket Women 2019 Qualifiers

Il calendario del girone H

11 novembre 2017

Macedonia-Italia 52-61; Croazia-Svezia 54-57

15 novembre 2017

Italia-Croazia 71-83; Svezia-Macedonia 91-51

10 febbraio 2018

Svezia-Italia 47-69; Macedonia-Croazia 47-108

14 febbraio 2018

Italia-Macedonia 93-33; Svezia-Croazia 63-55

Classifica

ITALIA, Svezia 3-1; Croazia 2-2; Macedonia 0-4

17 novembre 2018

Croazia-Italia; Macedonia-Svezia

21 novembre 2018

Italia-Svezia; Croazia-Macedonia

Com. Stam.