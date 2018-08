Gli azzurri di Trap in viaggio verso Changwon Pera: siamo pronti a dare il meglio, abbiamo lavorato per questo

La squadra azzurra di Fossa Olimpica è partita ieri sera alla volta della Corea per partecipare al Campionato del Mondo di Tiro a Volo in programma a Changwon dal 31 agosto al 14 settembre. La Rassegna Iridata 2018 metterà in palio le prime Carte Olimpiche e segna l’inizio della rincorsa verso i Giochi di Tokio 2020.

Ad aprirla saranno proprio gli specialisti di Trap, nei cui mirini ci saranno otto Pass individuali, quattro al maschile e quattro al femminile, e quattro per il Mixed Team (due teams, ndr), il nuovo evento che farà il suo debutto a cinque cerchi proprio nell’edizione giapponese.

A guidare lo squadrone partito ieri sera dall’aeroporto internazionale di Fiumicino è, come di consueto, il Direttore Tecnico Albano Pera il quale, prima di partire, ha spiegato “In Corea ci aspetta una gara importante in cui ognuno di noi dovrà dare il meglio di se stesso ed anche qualcosa di più. Ne siamo coscienti e per questo abbiamo lavorato duramente e con il massimo impegno. Conosco i miei ragazzi e le mie ragazze e so di poter contare sulla loro determinazione e sulle loro capacità tecniche come singoli, ma da squadra sapremo caricarci e supportarci al meglio”.

La gara prenderà il via sabato 1 settembre con gli allenamenti ufficiali e si concluderà sabato 8 settembre con il Mixed Team.

La squadra maschile sarà capitanata dal grande Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli, quattro volte medagliato olimpico e quattro volte Campione del Mondo, che oltre alla conquista del pass che lo potrebbe portare all’ottava partecipazione olimpica consecutiva (la prima fu nel 1992 a Barcellona), punterà al quinto titolo iridato che lo consacrerebbe definitivamente come il miglior tiratore di tutti i tempi di questa specialità. Accanto a lui ci saranno anche Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, d’oro proprio a Changwon in occasione della Coppa del Mondo di quest’anno, e Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo, medaglia d’argento alla Finale di Coppa del Mondo del 2013 ad Abu Dhabi (UAE).

Al femminile la fascia di capitana spetta a Jessica Rossi. La poliziotta di Crevalcore, Campionessa Olimpica a Londra 2012 e tre volte Campionessa del Mondo, si presenta in pedana come Campionessa in carica (l’ultimo titolo lo ha conquistato lo scorso anno a Mosca, ndr). Con lei in gara ci saranno anche Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE), vincitrice della Finale di Coppa del Mondo dello scorso anno a New Delhi (IND), e Silvana Maria Stanco (Fiamme Azzurre) di Winterthur (SUI), d’oro nella Coppa del Mondo di Al Ain nel 2015.

Protagonisti delle gare mondiali saranno anche gli Junior Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo, Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari e Teo Petroni di Fabrica di Roma (VT) e le Junior Sofia Littamè (Fiamme Oro) di Baone (PD), Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA) ed Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA).

LA SQUADRA AZZURRA DI FOSSA OLIMPICA

Senior: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo; Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Junior: Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo; Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari; Teo Petroni di Fabrica di Roma (VT)

Junior Ladies: Sofia Littamè (Fiamme Oro) di Baone (PD); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA); Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA).

Tecnico: Albano Pera

LA SQUADRA AZZURRA DI DOUBLE TRAP

Senior: Daniele Di Spigno (Fiamme Oro) di Terracina (LT); Marco Innocenti di Montemurlo (PO); Andrea Vescovi (Fiamme Oro) di Città di Castello (PG).

Junior: Eraldo Apolloni di Thiene (VI); Marco Carli di Agna (PD); Jacopo Duprè de Foresta (Fiamme Oro) di Montepulciano (SI).

Tecnico: Mirco Cenci

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Senior: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia (PT); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR)

Junior: Matteo Chiti (Carabinieri) di Pistoia; Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Niccolò Sodi di Arezzo (AR).

Junior Ladies: Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI).

Tecnico: Andrea Benelli

PROGRAMMA

Venerdì 31 agosto Arrivo delegazioni

Sabato 01 settembre Allenamenti Ufficiali Trap

Cerimonia di Apertura

domenica 02 settembre Gara Trap Femminile Junior (75 piattelli)

Gara Trap Maschile Senior (75 piattelli)

lunedì 03 settembre Gara Trap Femminile Junior (50 piattelli)

Gara Trap Maschile Senior (50 piattelli)

Ore 08.30 Finale Trap Femminile Junior

Ore 09.45 Finale Trap Maschile Senior

Martedì 04 settembre Allenamenti Ufficiali Trap

Mercoledì 05 settembre Gara Trap Maschile Junior (75 piattelli)

Gara Trap Femminile Senior (75 piattelli)

Giovedì 06 settembre Gara Trap Maschile Junior (50 piattelli)

Gara Trap Femminile Senior (50 piattelli)

Ore 08.00 Finale Trap Maschile

Ore 09.15 Finale Trap Femminile

Venerdì 07 settembre Allenamenti Ufficiali Double Trap

Gara Trap Mixed Team Senior

Ore 10.30 Finale Trap Mixed Team Senior

Sabato 08 settembre Gara Trap Mixed Team Junior

Gara Double Trap Maschile Senior (150 piattelli)

Gara Double Trap Maschile Junior (150 piattelli)

Ore 07.00 Finale Trap Mixed Team Junior

Domenica 09 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Lunedì 10 settembre Gara Skeet Maschile Junior (75 piattelli)

Gara Skeet Femminile Senior (75 piattelli)

Martedì 11 settembre Gara Skeet Maschile Junior (50 piattelli)

Gara Skeet Femminile (50 piattelli)

Ore 07.45 Finale Skeet Maschile Junior

Ore 09.00 Finale Skeet Femminile

Mercoledì 12 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Giovedì 13 settembre Gara Skeet Femminile Junior (75 piattelli)

Gara Skeet Maschile (75 piattelli)

Venerdì 14 settembre Gara Skeet Femminile Junior (50 piattelli)

Gara Skeet Maschile (50 piattelli)

Ore 08.15 Finale Skeet Femminile Junior

Ore 09.30 Finale Skeet Maschile

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana (ora locale a Changwon +7.00)

Com. Stam.