Coppa Primavela 2018, splendida seconda giornata a Viareggio

Coppa Primavela 2018 splendida giornata con tre prove per Optimist e O’Pen Bic e quattro per i Techno 293.

Viareggio, 27 agosto 2018 – Una splendida giornata di vela per gli oltre 300 piccoli velisti giunti a Viareggio da ogni area d’Italia per partecipare alla Coppa Primavela 2018, la competizione più importante dell’anno della Federazione Italiana Vela per Optimist, O’Pen Bic e Techno 293, per gli atleti in erba nati dal 2006 al 2009.

Al suono del segnale di ammaino dell’intelligenza, l’esercito dei mini velisti abbandona le ludiche attività di terra e salutando i genitori presenti si avvia con un chiassoso ordine verso le imbarcazioni già armate e pronte a scendere in acqua.

Il vento sui 6 – 8 nodi oggi ha concesso di disputare più prove del previsto: tre prove per Optimist ed O’Pen Bic e ben quattro per le tavole a vela Techno 293.

Sono tre le flotte degli Optimist, una per i nati nel 2009 che corrono per conquistare la Coppa Primavela, una per i nati nel 2008 per la Coppa Cadetti e una per i nati nel 2007 per la Coppa del Presidente, per tutti da oggi, con la quarta prova entra lo scarto.

In questo gruppo è in testa Giulio Genna (SC Marsala) con i parziali odierni di 2, 55, 5; dietro di lui Francesco Guglielmo Balzano (CV Crotone) che oggi registra 12, 4, 6; in terza posizione Piero Delneri (SV Cosulich) con 5, 2, 16. La prima delle ragazze è Lisa Vucetti (SV Barcola e Grignano) che ha vinto ieri la prova ed è oggi quinta overall.

Tra i nati nel 2008, il primo della classifica provvisoria è Paolo Salvo (CV Kaucana) con 2, 1, 5; secondo Giuseppe Montesano (Sirena CN) con 3, 2, 6; Beniamino Giorgi (CV Antignano) 18, 3, 8. La prima ragazza è Melissa Mercuri (CV Crotone), quarta in generale con 1, 39, 3.

In testa ai nati nel 2009 c’è Tomaso Picotti (FV Peschiera) con un primo, un quarto ed un 26esimo posto che scarta; secondo è Tommaso Geiger (CV Muggia) con 7, 3, 4; e terzo Francesco Carrieri (LNI Bari) con 3, 2, 13. La prima bambina è Anna Chiara Merlo (LNI Milano), ottava in generale con 6, 11, 14.

Gli O’Pen Bic corrono in una flotta unica, con velisti nati dal 2006 al 2009, sono in totale 55.

In testa dopo tre prove c’è Elias Nonnis (LNI Villasimius) con un primo, un secondo ed un terzo posto; dietro di lui troviamo Manuel De Felice (CN Monte Procida) con un quinto e due primi posti; terza oggi la prima ragazza, Rebecca Orsetti (LNI San Benedetto), con 2, 3, 2.

I Techno 293, la prima tavola a vela dei futuri windsurfisti, ha due classifiche: una riservata ai nati nel 2007 e l’altra per i nati nel 2008 e 2009. Avendo disputato in una giornata quattro prove per loro entra da subito lo scarto.

Tra i più grandi troviamo in testa Nicolò Nevierov (Windsurfing Club Marina Julia) con ben quattro primi; in seconda posizione provvisoria c’è Luca Barletta (Adriatico Windsurf Club) con 5, 2, 2, 4; in terza posizione la prima ragazzina, Teresa Medde (Windsurfing Club Cagliari) due terzi, un quarto ed un 11esimo posto che scarta.

Nella classifica riservata ai più giovani c’è in testa una ragazza, Alice Evangelisti (LNI Civitavecchia) con un terzo, due primi ed un quarto posto che scarta; dietro di lei Matteo Rossi (Tognazzi Marine Village) con due secondi e due terzi – uno dei quali scarta; terzo dopo quattro prove è Mattia Saoncella (CS Bracciano) con 5, 8, 1, 2.

Domani i ragazzi tornano in acqua per l’ultima giornata di regate la cui partenza è prevista per le 13; e al rientro seguiranno le premiazioni intorno alle 17,30 sul palco davanti al Club Nautico Versilia.

Tra gli eventi collaterali questa mattina si è tenuto un interessante incontro sulla “Nutrizione personalizzata: applicazioni nel life style e nello sport” al quale sono intervenuti il Dottor Luca Ferraris, Medico Federale FIV che ha presentato un piano ideale di alimentazione per l’atleta di tutte le età: in fase di allenamento, regata o riposo. Avvalendosi della sua preziosa esperienza pluriventennale come consulente della Squadra Olimpica italiana. Prima di lui ha parlato il Dottor Roberto Menta, Direttore del Dipartimento Nutrizione e Sostenibilità Ferrero, che ha generato con la sua esposizione molta curiosità nel pubblico, raccontando la sua esperienza di ricerca e sviluppo in una delle principali industrie alimentari italiane, e spiegando da un punto di vista molto innovativo le funzioni metaboliche e di relazione tra attività e nutrizione.

Domani mattina alle 10 ci sarà il secondo incontro della settimana, dedicato a “Raccolta differenziata: da rifiuti a risorse” a cui interverranno Monica De Giovanni di Corepla, Caterina Susini di Sea Risorse e Giorgia Puccetti della Commissione Ambiente del Comune di Viareggio. L’incontro di domami si terrà al Palco del Villaggio Vela davanti a Club Nautico Versilia.

Kinder+Sport è il progetto di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero nato per diffondere e promuovere la pratica sportiva come una sana abitudine quotidiana.

Crescita, educazione, socialità: sono questi i valori fondanti del progetto. L’idea nasce dalla consapevolezza che una vita sana deriva da un’alimentazione equilibrata e soprattutto da una pratica corretta e costante di esercizio fisico.

Dal 2014 Kinder+Sport collabora con la FIV (Federazione Italiana Vela), supportando alcune delle principali manifestazioni veliche riservate agli atleti più giovani e di valore: la Coppa Primavela, la Coppa del Presidente, la Coppa Cadetti e i Campionati Nazionali Giovanili classi in singolo, eventi che coinvolgono oltre 800 partecipanti.

Com. Stam.