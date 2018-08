Si scia sull’erba in Valtellina: torna la Coppa del Mondo a Santa Caterina Valfurva

Santa Caterina Valfurva torna mondiale, in estate come in inverno. Infatti, dopo il successo del 2016 e del 2017, la località turistica dell’Alta Valtellina ha il piacere di annunciare l’organizzazione, per la terza volta in provincia di Sondrio, in collaborazione con Cancro Primo Aiuto ONLUS e con il contributo di Regione Lombardia, Autotorino ed Emme Esse MS, di due gare spettacolari di Coppa del Mondo di sci d’erba, previste per venerdì 31 agosto e sabato 1° settembre 2018.

Quattro le manche di slalom sprint che si disputeranno sulla pista “Cevedale”, in località “La Fonte”, teatro nel 1985 dei Campionati del Mondo di sci alpino, nelle quali si sfideranno i migliori atleti maschili e femminili della specialità.

Spettacolo puro, curioso ed emozionante per il pubblico che, come di consueto, potrà assistere gratuitamente alle competizioni allo Ski Stadium, in centro al paese.

Ma, grazie a Cancro Primo Aiuto, sarà anche un evento che permetterà di unire sport e solidarietà, un’occasione per divulgare le tante attività promosse a favore dei malati di tumore.

Programma

Venerdì 31 agosto

Ore 10:15 partenza 1ª e 2ª manche.

Ore 15:45 partenza 3ª e 4ª manche.

A seguire flower ceremony sul campo gara.

Sabato 1° settembre

Ore 9:45 partenza 1ª e 2ª manche.

Ore 12:30 partenza 3ª e 4ª manche.

A seguire flower ceremony sul campo gara, premiazione ufficiale e chiusura dell’evento.

La Valtellina, a partire dai riuscitissimi Mondiali del 1985, è da tanti anni sinonimo di grande sci, basti pensare alla pista “Deborah Compagnoni” di Santa Caterina Valfurva, che porta il nome della celebre campionessa locale, inaugurata nel 2005 in occasione dei Mondiali di sci di Bormio. La pista sul Monte Sobretta, dotata di un moderno impianto d’illuminazione, unica in Lombardia sempre disponibile per le discipline veloci, si snoda tra pascoli e fitti boschi, e viene spesso considerata il tracciato più divertente delle Alpi (quota di partenza 2.690 metri, quota di arrivo 1.745 metri, dislivello 945 metri, lunghezza 3.100 metri). Santa Caterina Valfurva si trova nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, a soli 12 km da Bormio. La posizione favorevole, il tipo di clima e un sistema di innevamento all’avanguardia garantiscono piste perfettamente innevate da fine novembre ad aprile.

Informazioni

Consorzio Tourisport Santa Caterina Valfurva

Tel. +39 0342 935544

info@santacaterina.it

www.santacaterina.it

