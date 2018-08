GOLF Playoffs: Bryson Dechambeau ipoteca il titolo nel Northern Trust

Ha quattro colpi di vantaggio su Keegan Bradley. Hanno ceduto Brooks Koepka e Dustin Johnson. Bryson DeChambeau con un giro ad alto livello in 63 (-8) colpi e lo score di 197 (68 66 63, -16), ha probabilmente dato una decisa svolta al Northern Trust, la prima delle quattro gare di PlayOffs del PGA Tour che portano all’assegnazione dei dieci milioni di dollari della FedEx Cup al vincitore di una speciale classifica a punti e che concludono anche la stagione 2017/2018 del circuito statunitense.

Sul percorso del Ridgewood CC (par 71), a Paramus nel New Jersey, DeChambeau, 25enne di Modesto con due titoli nel circuito, ha un vantaggio di quattro colpi, il più alto al momento che abbia gestito da leader, su Keegan Bradley (201, -12), autore di un 62 (-9, nove birdie), punteggio più basso del turno e che ha colto tutti i 18 green come mai aveva fatto sul tour. Seguono con 202 (-11) Tony Finau e l’australiano Cameron Smith e con 203 (-10) Billy Horschel e l’altro australiano Adam Scott.

Nella giornata tutti i big hanno praticamente perso la speranza di poter giungere al titolo, ma è comunque importante arrivare più in alto possibile ai fini della classifica per la FedEx Cup. Sono in settima posizione, ma a sette colpi da DeChambeau, Jordan Spieth, Phil Mickelson e Brooks Koepka (204, -9), che era in vetta dopo 36 buche, e hanno un colpo in più Jason Day e Justin Thomas, 14.i con 205 (-8). Ha perso 16 posizioni Dustin Johnson, numero uno mondiale e della FedEx Cup e campione in carica, 20° con 206 (-7), e ne hanno guadagnate 18 il giapponese Hideki Matsuyama, 26° con 207 (-6), e Tiger Woods, 49° con 210 (-3).

Woods ha girato in 68 (-3) colpi con tre birdie e per la prima volta dal 2015 ha effettuato un turno senza bogey. E’ uscito al taglio Francesco Molinari, 90° con 144 (72 72, +2) colpi, che, ottavo in FedEx alla partenza, scenderà sicuramente di qualche posizione (con la classifica attuale ne perderebbe cinque), ma non da pregiudicare le sue ambizioni. Il montepremi è di 9.000.000 di dollari.

Il torneo su Sky – Il Northern Trust va in onda in diretta su Sky, canale Sky Sport Golf HD. Quarta giornata: domenica 26 agosto dalle ore 18 alle ore 24.

