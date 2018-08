EUROPEI PISTA JRS/U23: Paternoster e Capobianchi, capolavoro Italia

Aigle (25/08) – E’ ancora il tricolore a volare alto ad Aigle, nella quinta giornata di gare dei Campionati Europei pista per Juniores e Under 23. Non sembra proprio volersi fermare l’avanzata della Nazionale italiana, che oggi ha aggiunto al suo bottino altre 3 medaglie, due d’oro ed una d’argento. La selezione azzurra raggiunge così quota 19 metalli, ben 5 in più rispetto allo scorso anno, e con una giornata di prove ancora da affrontare.

Nella pioggia di medaglie che ha caratterizzato anche questa quinta giornata, non poteva mancare Letizia Paternoster, che allunga ancora la sua striscia di vittorie e di titoli. L’azzurra, già medaglia d’oro nell’Eliminazione e nell’Inseguimento a squadre Under 23, fa tripletta e si prende per la terza volta il gradino più alto del podio: sua la vittoria nell’Omnium femminile Under 23, con 136 punti totali. Medaglia d’argento per la tedesca Franziska Brausse (132 punti) e terzo posto per Megan Barker (129 punti).

L’oro della Paternoster è la ciliegina sulla torta a chiusura di una giornata intensa e spettacolare. Una delle protagoniste è sicuramente Giada Capobianchi, medaglia d’argento nel Keirin Juniores. L’oro è andato alla russa Yana Tyshenko, mentre il bronzo alla sua connazionale Anna Dozhdev. Nella prova maschile, il titolo è andato al francese Florian Grengbo, argento al polacco Cezary Laczkowski, mentre il bronzo è andato al ceco Jakub Stastny. Nella prova Omnium U23 maschile, è Ethan Hayter con 175 punti a conquistare il tetto d’Europa: dietro di lui a quota 124 Moritz Malcharek (Germania) e Sergei Rostovtsev (Russia, 102 punti). Migliore tra gli azzurri Stefano Moro, che si piazza al dodicesimo posto con 64 punti.

Nella Corsa a Punti maschile Juniores, titolo all’olandese Yanne Dorenbos, che batte di 14 punti il greco Panagiotis Karatsivis. Medaglia di bronzo per Dzianis Mazur, fermo a quota 47 punti. Rientra nella Top Ten anche l’azzurro Edoardo Zambanini, che occupa la casella numero 8 con 21 punti. Al femminile, la nuova campionessa europea Juniores è l’irlandese Iara Gillespie (30 punti), mentre le medaglie d’argento e di bronzo sono finite rispettivamente al collo dell’ucraina Olha Kulynych e della polacca Marta Jaskulska (25 e 24 punti). Ottavo posto per l’azzurra Silvia Zanardi, a meno 15 punti. Nello Sprint maschile Under 23 a vincere è stato Rayan Helal (Francia), che ha battuto sul tempo il connazionale Melvin Landerneau ed il ceco Martin Cechman.

Medagliere Azzurro:

Oro – Letizia Paternoster – Eliminazione Donne U23

Oro – Marta Cavalli – Inseguimento individuale (record italiano) Donne U23

Oro – Gloria Scarsi – Scratch Donne Juniores

Oro – Inseguimento a squadre Donne Juniores – Camilla Alessio, Giorgia Catarzi, Gloria Scarsi, Silvia Zanardi

Oro – Inseguimento a squadre Donne U23 – Martina Alzini, Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster

Oro – Gloria Scarsi Eliminazione Donne Juniores

Oro – Vittoria Guazzini – Inseguimento individuale donne juniores

Oro – Samuele Manfredi – Inseguimento individuale uomini juniores

Oro – Vittoria Guazzini – Omnium femminile juniores

Oro – Miriam Vece – Velocità individuale Under 23

Oro – Letizia Paternoster – Omnium femminile Under 23

Oro – Miriam Vece – 500 mt

Argento – Inseguimento a squadre Uomini Juniores – Davide Boscaro, Alessio Bonelli, Diego Bosini, Samuele Manfredi, Tommaso Nencini

Argento – Martina Alzini – Inseguimento individuale Donne U23

Argento – Velocità Olimpica Donne U23 Martina Fidanza, Gloria Manzoni, Miriam Vece

Argento – Matteo Donegà – Corsa a punti Under 23

Argento – Giada Capobianchi – Keirin femminile Juniores

Bronzo – Tommaso Nencini – Omnium maschile juniores

Bronzo – Sofia Collinelli – Inseguimento individuale donne juniores

