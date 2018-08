EUROPEI PISTA JRS/U23: Guazzini e Scarsi, coppia d’oro

Le due azzurre vincono la prova Madison Juniores, regalando all’Italia la 13esima medaglia d’oro – Argento per le russe Malkova/Miliaeva, bronzo per le tedesche Hechler/Baurnfeind

Aigle (26/08) – Ancora un oro per la Nazionale azzurra: sono Vittoria Guazzini e Gloria Scarsi a salire sul gradino più alto del podio, vincendo la prova Madison femminile Juniores dei Campionati Europei pista per JRS e Under 23. Una vittoria, quella conquistata nella sesta giornata di gare, che porta l’Italia a quota 13 medaglie d’oro e 20 totali. Un vero e proprio record per la Nazionale azzurra, che lo scorso anno da Anadia era rientrata con un bottino allora record di “sole” 14 medaglie.

Le azzurre hanno dominato con 47 punti. Medaglia d’argento per la coppia russa composta da Daria Malkova e Mariia Miliaeva, medaglia di bronzo per le due tedesche Katharina Hechler e Ricarda Bauernfeind.

Com. Stam.