GOLF Playoffs: attacca Koepka, leader con Lovemark, out F. Molinari

Nel Northern Trust risale Adam Scott (3°), scende Tiger Woods (67°), escono anche Rose e Rahm. Francesco Molinari, 90° con 144 (72 72, +2) colpi, è uscito al taglio e Tiger Woods, 67° con 142 (71 71, par), è rimasto in gara con l’ultimo punteggio utile nel Northern Trust, la prima delle quattro gare di PlayOffs del PGA Tour che portano all’assegnazione dei dieci milioni di dollari della FedEx Cup, al vincitore di una speciale classifica a punti, e che concludono anche la stagione 2017/2018 del circuito statunitense.

Sul percorso del Ridgewood CC (par 71), a Paramus nel New Jersey, c’è stato il deciso attacco di Brooks Koepka (132 – 67 65, -10), a segno in due major in stagione (US Open e PGA Championship), che con un 65 (-6) ha agganciato in vetta Jamie Lovemark (66 66). Sono stati protagonisti anche Adam Scott, da 27° a terzo (133, -9), autore di un 64 (-7) miglior score di giornata, e Dustin Johnson, leader mondiale e della FedEx Cup, quarto con 134 (-8), che ha annullato gli effetti devastanti di un triplo bogey in avvio con otto birdie, contro un un bogey, successivi (67, -4). Lo affianca Bryson DeChambeau e hanno tenuto Phil Mickelson e Justin Thomas, 11.i con 136 (-6), mentre hanno ceduto Jordan Spieth, Patrick Reed e Hideki Matsuyama, 44.i con 140 (-2). Sono usciti, insieme a Molinari, anche Justin Rose (146, +4) e Jon Rahm (148, +6).

Poiché nei PlayOffs al vincitore vengono assegnati 2.000 punti per la FedEx Cup, con l’attuale classifica del Northern Trust passerebbe al comando Brooks Koepka davanti a Dustin Johnson. Francesco Molinari, ottavo alla partenza, scenderà sicuramente di qualche posizione, ma non da pregiudicare le sue ambizioni.

L’azzurro ha raddoppiato il 72 (+1) del giro d’apertura. Ha perso un colpo sulle prime quattro buche (un birdie, due bogey), lo ha recuperato con un birdie alla 12ª ed è rimasto a un colpo dalla qualifica fino all’ultima buca, quando un bogey lo ha messo definitivamente fuori gioco. Tiger Woods ha segnato due birdie, poi nel finale è tornato in par con due bogey (71). Il montepremi è di 9.000.000 di dollari.

