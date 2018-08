EUROPEI PISTA JRS/U23: Come corre Miriam Vece!

L’azzurra vince nei 500 mt donne Under 23 e conquista il suo secondo oro personale – Argento per Migle Marozaite, bronzo Millicent Tanner

Aigle (25/08) – Corre più veloce del vento, Miriam Vece. E’ ancora l’azzurra cremonese a salire sul primo gradino del podio nel velodromo svizzero di Aigle, sede degli Europei pista per Juniores e Under 23: la 21enne, dopo essersi presa un argento nella velocità a squadre ed un oro nella velocità individuale, conquista una splendida medaglia d’oro anche nei 500 mt Under 23. Una vittoria che dimostra la crescita esponenziale della Vece, che batte ancora una volta sul tempo la fortissima lituana Migle Marozaite (argento) e la britannica Millicent Tanner (bronzo).

