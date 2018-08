EUROPEAN YOUTH MTB: Ancora argento per Sophie Auer, bronzo a Nicolas Milesi

L’azzurra classe 2004 sale sul secondo gradino del podio nel Cross Country U15 e si prende il suo secondo argento personale, dopo quello della staffetta – Vince Simona Spěšná (Rep. Ceca), bronzo per Noëlle Rüetschi (Svizzera)

Pila (25/08) – Ancora un argento per la Nazionale azzurra negli Europei Giovanili MTB in programma a Pila. E’ Sophie Auer a salire sul secondo gradino del podio della prova Cross Country Under 15: la seconda medaglia d’argento della competizione per l’azzurra classe 2004, dopo il secondo posto conquistato assieme a Carlo Cortesi e Marco Betteo nella prova a staffetta U15 di giovedì scorso. Protagonista assoluta per tutto il corso della gara, la Auer si è dovuta arrendere allo sprint vincente di Simona Spěšná (Repubblica Ceca), mentre sul terzo gradino del podio finisce la svizzera Noëlle Rüetschi.

Al maschile podio sfiorato dall’azzurro Carlo Cortesi, che si deve accontentare del quarto posto nella prova XCO Under 15. Una prova caratterizzata da determinazione e tanta sofferenza: Cortesi ha corso tutta la prova con un problema al costato che gli ha impedito di replicare l’ottima prestazione vista nella prova a staffetta.

Ma a mollare non ci ha pensato neanche per un secondo: medaglia di legno per l’azzurro, a + 2’00” dal danese Pedersen, che si prende il titolo europeo.Doppietta danese con l’argento di Landbo, mentre la medaglia di bronzo finisce all’italiano Nicolas Milesi, in gara per questa competizione con l’EsoMixTwo, a +1’20” dal vincitore. Seguono al 9° posto Emanuele Tirasso( Pol. Quliano Bike) a +3’14”, al 10° Edoardo Renna (Piemonte B) + 3’20”, all’11° Marco Betteo (Italia A) a + 3’41”

