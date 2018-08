Alla vigilia della competizione si spenge la consorte di Nando X Memorial “Nando Rossi”, la signora Clelia non ci sarà Si gareggia ricordando uomini e ideali dello sport

E’ iniziato questa mattina e si concluderà domani, domenica 26 agosto il decimo Memorial “Nando Rossi”, ospitato pedane del Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana (PG), che ha richiamato in Umbria i migliori tiratori di Fossa Olimpica di tutta Italia per ricordare il dottor Ferdinando Rossi, Presidente del CONI Umbria e Vice Presidente della Fitav.

Purtroppo quest’anno non sarà presente la Signora Clelia Manuali, madre del Presidente Federale Luciano Rossi, scomparsa la scorsa notte all’età di 92 anni.

La signora Clelia era nata a Gubbio e, in perfetta sintonia con la tradizione della famiglia Rossi, della quale era entrata a far parte dopo il matrimonio con il dottor Ferdinando, si era sempre considerata un’appassionata donna di sport. Per moltissimi anni compagna di vita dell’indimenticato Nando, la signora Clelia aveva saputo fornire un sapiente contributo di suggerimenti e di idee all’intensa attività di dirigente sportivo sia del consorte che, successivamente, del figlio Luciano.

La scomparsa ha provocato grande cordoglio in tutto il mondo del Tiro a Volo, a partire dal Consiglio Federale, dal Segretario Generale e dai Dipendenti della Federazione, che si stringono affettuosamente al Presidente Luciano Rossi, alla signora Laura e ai nipoti Angelica, Ferdinando, Edoardo e Fiammetta.

Com. Stam.