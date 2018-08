Rugby : Selezione 7s, i convocati per il torneo di Harpenden

Mogliano Veneto (Treviso) – La Selezione Italiana 7s volerà venerdì mattina in Inghilterra per partecipare nella giornata di domenica alla cinquantatreesima edizione del National Pub Sevens, storico torneo a inviti organizzato dall’Harpenden RFC nell’Hertfordshire.

Per la Selezione azzurra guidata da Andy Vilk, da alcuni giorni in raduno a Mogliano Veneto, il torneo di Harpenden rappresenterà un momento chiave nella preparazione alla quarta e ultima tappa del Grand Prix 7s del prossimo 8-9 settembre in Polonia, dove la Nazionale 7s maschile sarà chiamata a migliorare il proprio piazzamento nella classifica generale dopo aver chiuso rispettivamente al terzo, settimo e decimo posto le prime tre tappe del circuito continentale.

Questi i dodici atleti convocati con la Selezione Italiana 7s per il torneo di Harpenden:

Jacopo ABRAM (Ruggers Tarvisium)

Simone BALOCCHI (Patarò Calvisano)

Giulio BERTACCINI (Amatori Parma)

Andrea BRONZINI (Benetton Rugby)

Gabriele BRONZINI (Rugby Colorno)

Lorenzo Maria BRUNO (Sitav Lyons Piacenza)

Simone CORNELLI (Toscana Aeroporti I Medicei)

Mattia D’ANNA (Mogliano Rugby)

Roberto DAL ZILIO (Rugby Calvisano)

Gabriele LEVERATTO (CUS Genova)

Federico MORI (Rugby Etruschi Livorno)

Federico PAVAN (Mogliano Rugby)

Riccardo RUSSO (Mogliano Rugby)

Andrea TROTTA (Argos Petrarca Rugby)

Gianmarco VIAN (Femi-CZ Rovigo)

Luca ZINI (Argos Petrarca Rugby)

